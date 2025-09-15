Las rutas de autobús Zamora-Salamanca, Benavente-León y Puebla de Sanabria-Benavente ya son gratuitas

Una usuaria sube a un autobús con la tarjeta Buscyl Nacho Valverde Ical

La iniciativa Buscyl suma este lunes, 15 de septiembre, 444 nuevas rutas en este programa de gratuidad del transporte de titularidad autonómica.

En Zamora, entran en funcionamiento 62 rutas de autobús interurbano sin coste, de las cuales 34 son regulares y 28 a demanda.

Así que los usuarios de la provincia podrán acceder a más líneas con su tarjeta digital, ampliando significativamente las opciones de movilidad gratuita en todo el territorio zamorano.

Entre las rutas más relevantes se encuentran los trayectos Zamora - Salamanca, Benavente - León, Puebla de Sanabria - Benavente y Zamora - Miranda de Ebro. Los operadores incluyen a Autocares Julio Fernández S.L., Zamora-Salamanca S.A., Hermanos Vivas Santander S.A. y Autocares Castilla y León S.A.U., que gestionan tanto las rutas directas como las que requieren transbordos.

Las rutas regulares conectan localidades como Morales de Toro, Campazas, Pumarejo de Tera, Villarejo y múltiples trayectos entre Puebla de Sanabria y Benavente.

Mientras que las líneas a demanda complementan la cobertura rural en Zamora, con itinerarios como Entrepeñas-Mombuey, Val de Santa María-Villardeciervos o Milla de Tera-Camarzana de Tera, garantizando transporte incluso en zonas de baja densidad poblacional.

Nuevas líneas de autobús gratuitas de Zamora desde el 15 de septiembre

La Junta subraya que estas nuevas conexiones permitirán "un acceso más sencillo y económico" al transporte público, especialmente para quienes dependen de las líneas interurbanas para desplazarse entre localidades.

Hasta ahora, 240.317 usuarios ya cuentan con la tarjeta digital Buscyl, que permite viajar de manera ilimitada y gratuita en los autobuses gestionados por la Junta. La implantación sigue un calendario gradual, con la fase final prevista para el 30 de septiembre, que completará la cobertura de 2.610 rutas en toda Castilla y León.

En esa fecha, la provincia de Zamora sumará otras 56 rutas, de forma regular 34 y otras 22 a demanda. Entre ellas destaca la ruta directa y por localidades, de Zamora - León, operada por Hermanos Vivas Santander. Al igual que las rutas a demanda Castromil - Lubián, Padornelo - Lubián o la de Molezuelas de la Carballeda - Camarzana de Tera.

La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en la Comunidad puede solicitar la tarjeta a través de la web de Buscyl. En caso de no disponer de correo electrónico, se enviará en formato físico, asegurando que todos los habitantes tengan acceso al transporte gratuito.

Toda la información sobre las rutas y su implantación está disponible en https://www.buscyl.es. Durante esta transición, los bonos actuales seguirán siendo válidos hasta la completa implantación del sistema ITS, Sistemas Inteligentes de Transporte de Buscyl.