La Diputación construirá un nuevo parque de bomberos en Sanabria y activa un plan contra incendios de 8,5 millones

La Diputación de Zamora ha presentado este lunes en el Consejo de Alcaldes, reunido en Ifeza, un ambicioso paquete de medidas para reforzar la prevención y protección frente a incendios en los 507 núcleos de población de la provincia.

El plan moviliza cerca de 8,5 millones de euros, con financiación compartida con la Junta de Castilla y León, y se aplicará de manera inmediata y a medio plazo.

La medida más destacada es la construcción de un parque de bomberos profesional en Requejo de Sanabria.

Consejo de alcaldes de la provincia de Zamora

Según ha detallado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, dispondrá de 10 efectivos, un camión forestal, otro de primera intervención, un vehículo de altura y un todoterreno. La inversión supera los 2,3 millones de euros entre instalaciones y vehículos.

El parque albergará también el centro de maquinaria de Sanabria y permitirá reforzar la cobertura en Alta Sanabria y Aliste, complementando al parque de Rionegro. Se prevé que esté operativo en 2027.

Otra de las medidas es la creación un modelo de ordenanza reguladora para la limpieza de solares dentro de los cascos urbanos. El documento ya está disponible en la web de la Diputación para que los municipios lo adapten y aprueben antes de final de año.

La ordenanza fija plazos de limpieza para los propietarios y permite a los ayuntamientos actuar en caso de incumplimiento, con posibilidad de repercutir costes a través de la recaudación provincial.

Planes de prevención en todos los pueblos

La Diputación también redactará planes de prevención en los 507 núcleos de la provincia, pese a que solo son obligatorios en zonas de máximo riesgo.

La institución provincial contratará tres ingenieros forestales y ocho técnicos de FP, además de una empresa especializada, para elaborar los documentos con una inversión de 358.000 euros. Los trabajos comenzarán de inmediato mediante contrato anticipado.

Además, la institución destinará tres millones de euros de remanentes a una encomienda de gestión, previsiblemente con Somacyl, para limpiar anillos de seguridad en torno a los pueblos y fincas privadas.

El servicio será gratuito para los ayuntamientos. Posteriormente, se implantarán contratos comarcales de mantenimiento, con un 80% de bonificación en terrenos municipales y posibilidad de extensión a fincas privadas sin ayudas.

Fáundez ha añadido que todas las mancomunidades recibirán una biotrituradora profesional para restos vegetales, con obligación de prestar el servicio a particulares y devolver la maquinaria en buen estado.

Además, los ayuntamientos recibirán lotes con batefuegos y mochilas: uno para municipios con hasta dos núcleos, dos para los que tengan entre tres y cinco, y tres para los que superen esa cifra.

El presidente de la Diputación ha anunciado también que se organizarán jornadas de formación básica en cada comarca, dirigidas a operarios municipales y vecinos interesados. El objetivo es que puedan manejar correctamente el nuevo material y adquieran nociones básicas de actuación en incendios.

La Diputación se encargará de limpiar, ampliar o construir nuevas balsas para abastecimiento de medios aéreos, con una inversión de 500.000 euros, de los cuales la Junta aportará la mitad. Estas infraestructuras también beneficiarán a ganaderos y fauna.

Además, la institución provincial incorporará dos nuevos bulldozers desbrozadores (660.000 euros) y una máquina desbrozadora de ruedas (300.000 euros) para cortafuegos y pistas.

Además, revisarán las bocas de riego en los 1.507 núcleos de población, incorporando la información a los planes de prevención. El próximo año se convocará una ayuda mínima de 500.000 euros para sustituir las que no funcionen correctamente.

Ganadería extensiva y ayudas económicas

La Diputación ampliará la convocatoria de collares de cercado virtual para el ganado de 300.000 a 600.000 euros. Además, cubrirá con 50.000 euros la diferencia entre el valor real de las reses reproductoras perdidas en incendios (1.600-1.700 euros) y la indemnización de la Junta (800 euros por cabeza).

También se duplicarán hasta un millón de euros las ayudas a microempresas, con puntuación extra para las radicadas en localidades afectadas.

El parque de maquinaria se encargará de reparar caminos y reponer señales dañadas por incendios. Aunque los propios fuegos despejan senderos, se actuará en los tramos más afectados.

Medidas "positivas y buenas"

Tras conocer las medidas, la presidenta del Consejo, Ainhoa Aranguren, ha recordado que "la mayoría de los incendios son provocados" y agradeció las medidas de la Diputación para "que el próximo verano sea más tranquilo y sin problemas".

El vicepresidente Miguel Alejo considera que las decisiones son "positivas y buenas" y destacó que la Diputación cumple su función de apoyo a los municipios: "Los incendios van a seguir existiendo, pero lo importante es que no afecten a las poblaciones o causen el mínimo daño posible".

Faúndez cerró la sesión insistiendo en que el plan no se limita a un "lavado de cara" puntual y ha detallado que será un trabajo constante. "No vamos a limpiar todo este año y dejarlo abandonado. Hay que darle continuidad y dotar a los ayuntamientos de herramientas para mantenerlo", ha recalcado a los alcaldes.

El presidente provincial ha destacado que la inversión total será 8,5 millones de euros, de los que un millón procede de la Junta de Castilla y León, aunque la aportación autonómica "se verá complementada en los próximos días".