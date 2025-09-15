Bomberos y agentes del Seprona salvan de una muerte segura a un ciervo que había caído al canal de Pumarejo

Imagen del ciervo atrapado en el canal de Pumarejos tras caer al agua. Diputación de Zamora

La naturaleza ha dejado en la mañana de este lunes, 15 de septiembre, una imagen que finalmente ha acabado con final feliz. Un ciervo ha caído al canal de Pumarejo, en Zamora, pero afortunadamente ha podido ser rescatado.

Los hechos han ocurrido a las 11:30 horas, cuando se han movilizado los bomberos del parque de Rionegro junto a miembros del Seprona de la Guardia Civil.

Los efectivos de emergencia han logrado auxiliar al animal, quien se encontraba atrapado en el agua junto a un pequeño puente que cruza el canal.

El ciervo había caído al agua y no podía salir. Lo que en un principio hubiera terminado en una muerte casi segura, finalmente ha podido tener un mejor final.

La rápida intervención y coordinación de los equipos ha permitido liberar al animal sano y salvo, tal y como ha informado la Diputación de Zamora.

"Un nuevo ejemplo de la entrega y compromiso del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, siempre al servicio de nuestros pueblos y de la naturaleza", han celebrado desde la institución provincial.