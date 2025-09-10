La Culebra no se calla convoca una manifestación en Zamora por el desastre de los incendios en la provincia

Manifestación por la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022

Tres años hace ya que los vecinos de la Sierra de la Culebra colmaron la plaza de La Marina en Zamora capital, para manifestar su dolor y rabia por los devastadores incendios, que arrasaron más de 66.000 hectáreas en este entorno natural protegido.

Por entonces, los habitantes de este parque natural reclamaban medidas de prevención, mejores operativos, más coordinación con los medios nacionales y, por supuesto, una recuperación efectiva y eficiente de las miles de hectáreas de terreno calcinado.

Pero según la plataforma ciudadana La Culebra no se calla, nada de esto se ha cumplido y este 2025 se ha repetido el desastre, esta vez, en el Parque Natural del Lago de Sanabria. Un fuego que habría superado las 20.000 hectáreas calcinadas, es decir, el 70% del entorno protegido.

Por ello y fruto de su hartazgo, La Culebra no se calla ha convocado una concentración en Zamora capital este sábado 13 de septiembre a las 12.00 horas, de nuevo en la plaza de La Marina.

El secretario de la asociación, Lucas Ferrero, ha explicado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que la convocatoria surge de la experiencia de 2022 y el terrible incendio de Porto de Sanabria en 2025, donde "era el mismo polvorín que la Culebra".

Ferrero ha denunciado que los planes prometidos por la Junta de Castilla y León para la reforestación y la prevención "prácticamente no se han materializado" y que la limpieza de cortafuegos y caminos sigue sin realizarse, dejando el terreno vulnerable a nuevos incendios.

Según Lucas Ferrero, la asociación ha contribuido con más de 10.000 árboles de roble y 2.000 de castaño, mientras que la administración autonómica "apenas ha intervenido en 15 o 20 hectáreas".

Además, el secretario de la asociación ha criticado la ausencia de planes de emergencia, puntos de encuentro y perímetros de seguridad en las localidades afectadas.

La concentración también servirá para denunciar la falta de coordinación en la gestión de los incendios, que, según Ferrero, impidió la comunicación eficaz entre bomberos y voluntarios durante la crisis en Sanabria, reproduciendo los errores de 2022.

El representante de La Culebra no se calla explica sobre esto que "venían de otras comunidades y no se podían comunicar, igual que en 2022, con la gente de Portugal".

Además de La Culebra no se calla, la movilización contará con la participación de Zamora 10, Zamora Solidaria, la Coordinadora Rural de Zamora y otras asociaciones, así como vecinos directamente afectados por los incendios de Sanabria, Aliste o Molezuelas de la Carballeda.

La concentración consistirá en un acto en la plaza de La Marina, donde se leerá un manifiesto con las reivindicaciones de los colectivos participantes.

Entre los puntos que se reclamarán, destacan la prevención activa durante todo el año, la reforestación de áreas afectadas, la limpieza de cortafuegos y caminos, y un cambio en la gestión de los recursos frente a incendios.

La protesta llega en un contexto de elecciones autonómicas próximas en el mes de marzo de 2026, y los organizadores confían en que la movilización contribuya a "recordar lo vivido estos años" a la hora de introducir el voto en las urnas.

Ferrero ha desvelado que parte del manifiesto incluirá críticas al apoyo continuado del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Quiñones, "sin reprobarlo en ningún caso y apoyando el modelo que Quiñones lleva defendiendo años y que nos ha llevado a esto".