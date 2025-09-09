La propuesta del Ayuntamiento de Zamora para el Puente de Piedra "distorsiona la visión" del monumento, según la Junta

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, recuerda al Ayuntamiento de Zamora que son los responsables de encontrar una solución conforme a la normativa vigente, sobre la subida del pretil del Puente de Piedra.

Prada ha sido tajante tras la reacción del Ayuntamiento de Zamora al rechazo de la Comisión de Patrimonio a sus propuestas para subsanar las deficiencias del monumento. El delegado territorial ha recordado que el problema parte de la recepción negativa de las obras ejecutadas entre 2022 y abril de 2025.

El Ayuntamiento detectó que el nuevo pretil incumplía la orden ministerial de 2021, que obliga a que las barandillas de protección tengan una altura mínima de 1,10 metros en puentes con caídas superiores a seis metros. "Es algo que compete especialmente al Ayuntamiento y no deben trasladar esa situación a otros órganos", ha señalado.

El delegado ha insistido en que la solución pasa por aplicar la ley de contratos del sector público y la normativa de seguridad. "Es algo que pueden resolver los servicios técnicos del Ayuntamiento", ha recalcado, dejando claro que la Comisión de Patrimonio no es el órgano competente para asumir esa responsabilidad.

El Consistorio había planteado tres alternativas. La primera consistía en mantener la estructura actual. La segunda proponía instalar un cable de acero anclado al pretil, pero Patrimonio la descartó.

La tercera opción implicaba levantar la última piedra del pretil, introducir un taco de seis centímetros y volver a colocarla, una fórmula que el alcalde Francisco Guarido había calificado como "la más razonable", en anteriores declaraciones públicas.

Sin embargo, la Comisión Territorial de Patrimonio rechazó de manera unánime esta tercera propuesta. Prada ha justificado que "introducir un elemento de piedra de esos seis centímetros distorsiona la visión del puente" porque alteraría la proporción original de los sillares, de unos 22 centímetros de altura, y provocaría diferencias de tonalidad en la fábrica de arenisca.

Según ha detallado el delegado, "hay que conservar la vista que tiene Zamora, la vista que tiene el Puente de Piedra, y mantener las condiciones que se aprobaron en el proyecto inicial".

Prada ha insistido que "la obligación del Ayuntamiento es velar por la integridad del Puente, por la integridad de un monumento tan especial" y que la alternativa planteada "no se consideró adecuada desde el punto de vista de defensa del patrimonio".

Una rehabilitación marcada por los retrasos

El conflicto se suma a una rehabilitación que ha estado marcada por retrasos y problemas técnicos desde sus inicios. La obra, iniciada en octubre de 2023, debía ejecutarse en ocho meses, pero se prolongó más de un año y medio.

La empresa constructora, Rearasa, acumuló penalizaciones de más de 25.000 euros. La inversión total ascendió a 2,3 millones de euros, incluyendo 800.000 para el desvío de canalizaciones.

El Ayuntamiento decidió en mayo no recepcionar la obra al comprobar defectos en el pretil y en el sistema de drenaje del pavimento, que provocaba charcos con cada episodio de lluvias.

Entonces se requirió al arquitecto responsable, Francisco Somoza, que presentara en diez días una propuesta técnica para subsanar los fallos. Somoza asumió "toda la responsabilidad de la situación", aunque defendió que la obra era "segura".

A día de hoy, el Puente de Piedra sigue abierto al paso de peatones, aunque sin recepción oficial. Por eso el delegado territorial ha recordado que "si los ciudadanos se pueden pasar por el puente es porque está en servicio, pero eso no exime de que el Ayuntamiento tenga que dar una solución definitiva".