El bar de carretera de Zamora que ha sorprendido a Marta Pombo: "Da la sensación de cutre, pero fue un acierto"

El bar de carretera La Despensa junto a una imagen de archivo de Marta Pombo

Algunos de los influencers más destacados del panorama nacional han disfrutado este fin de semana de un evento muy especial.

María Pombo y Pablo Castellano, Tomás Páramo y María G. de Jaime, Marta Pombo y Luis Zamalloa, Gabriela Toral, María Fernández Rubíes y Bea Gimeno son varios de los creadores de contenido que viajaron hasta Galicia para acudir a la boda de la también influencer Alejandra Navarro, conocida como Ale Navbas, y Carlos Fuente.

La pareja se juró amor eterno el pasado sábado en la Basílica de San Martín de Mondoñedo de Foz, donde se encuentran las raíces familiares de Alejandra, tras 12 años de noviazgo y ante la presencia de sus familiares y amigos más cercanos, con los que posteriormente celebraron sus nupcias en la finca que la familia de la influencer posee en Ribadeo.

Una boda que todos y cada uno de los citados creadores de contenido han retransmitido en sus redes sociales y a la que han dedicado muy buenas palabras. En el caso de las hermanas Pombo, ambas han ido un paso más allá, mostrando en su perfil de Instagram todos los detalles de su viaje a Galicia.

Desde dónde se han alojado y la sesión de sol y playa de la que han disfrutado antes de la boda, hasta la preboda, la ceremonia, el banquete, la fiesta e incluso su viaje de vuelta. Un trayecto que Marta Pombo realizó junto a su marido y la también pareja de influencers Tomás Páramo y María G. de Jaime.

Y es que, durante el mismo estos pararon en un bar de carretera de Zamora que dejó absolutamente impresionada a Marta. Pararon por recomendación de Tomás, quien ya lo había visitado anteriormente y les prometió que no se arrepentirían de conocer este lugar.

Las primeras impresiones de Marta Pombo no fueron del todo positivas. La influencer reconoció que de primeras le pareció un poco cutre. Sin embargo, cuando entró y consumió en el local su opinión cambió de manera radical. Tanto, que incluso lo acabó recomendando en sus redes sociales a su más de un millón de seguidores.

Luis Zamalloa, Tomás Páramo y María García de Jaime en La Despensa en una imagen publicada por Marta Pombo

Se trata de La despensa, un establecimiento ubicado en el kilómetro 250 de la Autovía de Noroeste, en San Esteban del Molar, entre León y Zamora, que, tal y como le confesó Tomás a Marta en un vídeo publicado por la influencer en su perfil de Instagram, destaca por sus embutidos caseros y sus chocolates de calidad, entre otros productos.

De hecho, fue tanto lo que les llamó la atención, que todos ellos pidieron uno de sus deliciosos bocadillos, los cuales degustaron sentados cómodamente en la terraza del establecimiento. Una prueba más de que, en muchos casos, las apariencias engañan.

Ahora bien, cabe destacar que esto no solo le ha ocurrido a Marta Pombo, sino también a otras tantas personas que al ir por primera vez a este lugar, pensaron que sería un negocio cutre e incluso sucio antes de entrar, pero que al visitarlo su impresión cambió totalmente.

"Por fuera da sensación de cutre, pero fue un acierto", confesó una usuaria. "Parece desangelado, pero es súper recomendable", apuntó otro en el apartado de reseñas del bar, valorado con un 4,5 sobre 5 por los 415 clientes que han escrito sobre este negocio.

Un espacio donde gran parte de los usuarios ha hablado maravillas del local. De él destacan el trato "familiar y cercano" de su personal, la limpieza del establecimiento y la calidad de todos sus productos y, en concreto, de los embutidos, la tortilla de patatas y los dulces.

Propuestas caseras que también han sido degustadas por otros rostros conocidos como los cantantes Fortu y Sergio Dalma, quienes visitaron el bar en 2017 y en 2016 respectivamente.

Sergio Dalma en su visita a La Despensa

"Allí venden el mejor bocadillo de cecina que puede existir, segunda vez que paro ahí y encima son del Real Madrid", asegura un cliente. "Tienen los mejores bocadillos para un viaje en carretera. Caseros, generosos y riquísimos. Embutidos de primera, ya pensamos en volver. Uno de los descubrimientos de este año", dice otro.

"Si quieres probar cecina, chorizo o queso de primerísima calidad este es tu sitio", apunta un tercero.

Otros muchos han destacado el hecho de que sea "un bar de los de toda la vida", al considerar que este tipo de sitios "se están perdiendo": "Es un sitio familiar de toda la vida, de esos que ya quedan pocos", sostiene una usuaria. "No le doy más estrellas porque no se puede, nos hemos quedado locos. Absolutamente fantástico en todos los aspectos", añade otra.

Y como estas, otras tantas reseñas que prueban que muchas veces "la simplicidad es la clave de la brillantez", tal y como afirmaba el icónico Bruce Lee.