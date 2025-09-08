Efectivos contraincendios en Castromil

Efectivos contraincendios en Castromil @briftabuyo

Zamora

El fuego vuelve a Castromil: declarado el IGR 1 en Hermisende por un incendio procedente de Galicia

El incendio, que ha cruzado desde Galicia a Zamora, evoluciona de forma favorable.

Más información: El incendio de Castromil, bajo control y sin riesgo para la población: desciende a nivel 0

Publicada

Noticias relacionadas

El incendio de Castromil vuelve a ser noticia apenas una jornada después de que la localidad zamorana viviera momentos de máxima tensión.

El pasado sábado, las llamas obligaron incluso a confinar a los vecinos y a desplegar un gran operativo aéreo y terrestre.

Aquel fuego, que llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad, pudo ser finalmente controlado y rebajado a nivel 0.

Bomberos extinguiendo un conato de incendio junto al Castillo de Puebla de Sanabria

Sin embargo, este lunes el fuego ha regresado. Se trata de un nuevo incendio iniciado en Galicia que ha terminado cruzando la frontera autonómica y ha entrado en Castilla y León, afectando de nuevo a la zona de Castromil, dentro del municipio de Hermisende.

La Junta ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 1, un nivel que obliga a extremar la precaución para proteger a personas y bienes aislados de carácter no forestal.

A pesar de la alarma inicial, la evolución del incendio es favorable y los equipos de extinción confían en que las condiciones meteorológicas de la noche jueguen a su favor.

El viento, que hasta las 23:00 horas de la noche puede alcanzar rachas de 42 kilómetros por hora, irá perdiendo fuerza hasta situarse en torno a los 15 km/h.

También se espera un descenso de las temperaturas hasta los 7 grados y un aumento de la humedad relativa que alcanzará el 75 % a partir de medianoche, factores que facilitarán el trabajo de control.