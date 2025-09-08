El fuego vuelve a Castromil: declarado el IGR 1 en Hermisende por un incendio procedente de Galicia

El incendio de Castromil vuelve a ser noticia apenas una jornada después de que la localidad zamorana viviera momentos de máxima tensión.

El pasado sábado, las llamas obligaron incluso a confinar a los vecinos y a desplegar un gran operativo aéreo y terrestre.

Aquel fuego, que llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad, pudo ser finalmente controlado y rebajado a nivel 0.

Sin embargo, este lunes el fuego ha regresado. Se trata de un nuevo incendio iniciado en Galicia que ha terminado cruzando la frontera autonómica y ha entrado en Castilla y León, afectando de nuevo a la zona de Castromil, dentro del municipio de Hermisende.

La Junta ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 1, un nivel que obliga a extremar la precaución para proteger a personas y bienes aislados de carácter no forestal.

A pesar de la alarma inicial, la evolución del incendio es favorable y los equipos de extinción confían en que las condiciones meteorológicas de la noche jueguen a su favor.

El viento, que hasta las 23:00 horas de la noche puede alcanzar rachas de 42 kilómetros por hora, irá perdiendo fuerza hasta situarse en torno a los 15 km/h.

También se espera un descenso de las temperaturas hasta los 7 grados y un aumento de la humedad relativa que alcanzará el 75 % a partir de medianoche, factores que facilitarán el trabajo de control.