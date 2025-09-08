La Concha, la curiosa historia de la virgen zamorana que tiene a su Niño Jesús atado por una cadena

Cada 8 de septiembre, como hoy, Zamora celebra a su patrona, la Virgen de la Concha. Su historia se remonta a mil años atrás, siendo una de las imágenes devocionales más antiguas de España, ya que su leyenda sitúa sus orígenes en el año 1032.

Se dice que el rey Sancho el Mayor halló las reliquias de San Antolín y una imagen de la Virgen en las ruinas de Pallantia. El monarca ordenó reconstruir la ciudad sobre restos visigóticos y levantar una catedral, restableciendo la diócesis y nombrando un obispo.

La tradición cuenta que la ciudad de Palencia acudió en auxilio de Zamora durante un ataque musulmán, llevando la imagen mariana y nuevas tropas, lo que permitió liberar la ciudad. Desde entonces, la Virgen quedó como patrona de Zamora.

Llegada de la Virgen a Zamora Cofradía de la Virgen de la Concha

Pero la historia documentada matiza que la repoblación de Zamora no fue obra de Sancho el Mayor, sino de su hijo Fernando I en 1055.

Esta estrategia buscaba asegurar la frontera del Duero mediante ciudades fortificadas, organizando la reconquista y consolidando la sociedad cristiana.

Grupos de repobladores llegaron del norte de los reinos peninsulares y de Francia. Entre ellos, posiblemente, arribó la imagen o advocación de Nuestra Señora de San Antolín, instalada en la iglesia del Barrio de la Lana, construido por los emigrantes palentinos.

Unida al Cerco de Zamora

Como no podía ser de otra manera, la patrona de la Perla del Duero está directamente unida a la otra señora de Zamora: Doña Urraca.

En 1072, tras la muerte de Fernando I, el reino se dividió entre sus hijos. Sancho II de Castilla quiso unificarlo, mientras su hermana Urraca defendía Zamora.

La ciudad resistió siete meses y seis días, bajo el mando de Arias Gonzalo. La muerte de Sancho II a manos de Vellido Dolfos frente a las murallas permitió a Alfonso VI acceder al trono de León y Castilla.

Poco después, Doña Urraca fundó la Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín, con la misión de conmemorar anualmente la muerte de su hermano en el humilladero hoy conocido como la Cruz del Rey Don Sancho. La cofradía es así una de las más antiguas de España, con casi 952 años de existencia continuada.

Cruz del rey Sancho II en Zamora Oficina de Turismo de Zamora

Iconografía única en España: un Niño Jesús atado con una cadena

La imagen original de la Virgen era una talla románica de madera, de bulto redondo, inspirada en la Theotokos. Con el tiempo se transformó en imagen de vestir, con brazos y rostro tallados, y un amplio bastidor para lucir vestidos, joyas y aderezos.

Esta evolución podría estar relacionada con los daños sufridos en la romería a La Hiniesta de 1495, cuando la imagen fue lanceada en un violento altercado y perdió parte de la corona y una mano, lo que motivó una restauración profunda.

Su iconografía es única en España. La Virgen mide 150 centímetros y se muestra de pie con los brazos extendidos.

En su mano derecha porta una bandera con las armas de la ciudad, símbolo de su defensa y protección. La concha de plata en su cintura, inicialmente ligada al lugar de su hallazgo, pasó a ser su signo distintivo, dando nombre a la advocación.

Bandera de plata con las armas de la ciudad, 1757 Cofradía de Ntra. Sra. de San Antolín o de la Concha

Pero el elemento más peculiar es la cadena de plata que ata al Niño Jesús a su lado. La leyenda cuenta que el niño se escapó hasta la vecina localidad La Hiniesta, y la Virgen decidió sujetarlo para evitar futuras travesuras.

Otra versión asocia la historia con la tradición agrícola, pues el niño quería recoger espigas de trigo y eso provocó que tuviera que suspenderse la romería de La Hiniesta. Finalmente, el pequeño apareció entre las espigas y la Virgen lo sujetó por una cadena para evitar que volviera a hacerlo.

Niño Jesús de la Virgen de la Concha Cofradía de Ntra. Sra. de San Antolín o de la Concha

Desde entonces el Niño Jesús se sitúa de pie a la izquierda de la Virgen, uniéndose ambas imágenes mediante una cadena de plata que sostienen en sus manos.

La figura del Niño mide 30 centímetros, viste con ropajes de tela y porta un globo terráqueo de plata con cruz, corona, concha y zapatos también de plata.

Durante la romería anual a La Hiniesta, se le coloca un manojo de cebada, conectando la devoción con los ciclos agrícolas y con su pequeña travesura.