'Esto pasaba en mi pueblo', una iniciativa para proteger y difundir el legado de Zamora a través de los mayores

La Diputación de Zamora, en el marco del proyecto Ruractive y como actividad de turismo ‘silver’, ha puesto en marcha ‘Esto pasaba en mi pueblo’, una iniciativa que trata de conservar y difundir el legado de los pueblos de la provincia a través de las vivencias de las personas mayores y potenciar el Camino de Santiago a su paso por la provincia.

Esto lo hace a través de una serie de grabaciones que se subirán a una plataforma diseñada por el Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento, como testimonio vivo de un tramo de la historia rural que, según han destacado desde la institución provincial, “perdurará e inspirará a lo largo del tiempo”.

El proyecto, llevado a cabo por la arquitecta zamorana especialista en Gestión de Patrimonio Cultural, Beatriz Barrio, ha comenzado en Manganeses de la Lampreana y Riego del Camino.

Allí ha sido donde se han realizado, con la colaboración de los alcaldes, las grabaciones iniciales, que serán difundidas en futuras fechas a través de los diferentes perfiles de redes sociales, así como en el de la propia Beatriz Barrio con el fin de alcanzar una mayor repercusión en las plataformas digitales.

Y es que Beatriz también se dedica a temas comunicativos y divulgativos, contando con más de 27.000 seguidores en Instagram y más de 5.000 en TikTok.

La propuesta continuará por los diferentes municipios comprendidos en los tramos de la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe Sanabrés: El Cubo de Tierra del Vino, Villanueva del Campeán, Peleas de Arriba, Corrales del Vino, El Perdigón, Entrala, Morales del Vino, Roales del Pan, Valcabado, Montamarta, San Cebrián de Castro, Fontanillas, Manganeses de la Lampreana, Riego del Camino, Granja de Moreruela, Faramontanos de Tábara y Tábara.

“Si hablas con una persona mayor, te das cuenta de que los pueblos han cambiado mucho: hay cosas que ya no existen, que se han perdido, y no solo el patrimonio más tangible como iglesias o castillos, sino el patrimonio inmaterial. Y ahora, con este proyecto, tenemos una oportunidad magnífica de guardarlo para siempre”, ha destacado Barrio.

“Me parece vital continuar haciendo esta labor de documentar todo lo que pasaba antes, igual que lo han hecho otras personas en siglos anteriores”, ha añadido.