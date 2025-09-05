Sociedad Gitana Española denuncia que el apuñalamiento en Olleros de Tera fue por motivos racistas

La Sociedad Gitana Española se personará en el procedimiento judicial contra Álvaro, el dueño del bar La Trucha de Olleros de Tera, que apuñaló a un hombre de 40 años el pasado lunes, 1 de septiembre.

Miguel Valverde, secretario general de la entidad, denunciará también a los vecinos, de los cuales asegura no prestaron auxilio y a quienes se manifestaron pidiendo la libertad del agresor.

Según el comunicado de la organización, el hostelero tiene "ideología y afinidad a la extrema derecha" y "apuñaló de forma indiscriminada y con intención de matar" al varón, de etnia gitana.

Miguel Valverde asegura que "no hubo robo ni intención de robar". El joven había entrado en la terraza trasera de la cafetería, se sentó y tomó dos botellas de vino. Cuando se disponía a marcharse sin pagar, el hostelero bajó con un cuchillo y le acuchilló "con ensañamiento", según Sociedad Gitana Española.

El secretario de la organización relata que el agresor "le metió una puñalada por la espalda" y cuando la víctima cayó al suelo "siguió apuñalándolo por el cuello y por la cara". El herido recibió, según fuentes oficiales, tres puñaladas de gran gravedad.

Motivación racial de la agresión

Miguel Valverde asegura tener "pruebas" de que el hostelero es "un radical" por el tipo de contenido que comparte en su Facebook. Según el secretario de la entidad, en la red social aparece "la banderita de España" y críticas al presidente Pedro Sánchez, llamándole "Pinocho", entre otras cuestiones.

"La agresión también puede ir motivada por odio, por el hecho de que sea una persona de etnia gitana", afirma Valverde. La organización considera que el apuñalamiento tuvo componentes racistas además del supuesto intento de robo.

La familia de la víctima contactó con la Sociedad Gitana Española para solicitar ayuda legal. "Nos han autorizado a llevar toda la representación", explica Valverde. La organización ha facilitado abogado y procurador, que ya se han personado en el Juzgado de Benavente.

El secretario critica que hasta su intervención "nadie estaba ayudando, ni dando cariño" a la familia. Según su versión, "parecía que la víctima era el culpable" por el relato compartido de forma mayoritaria en el pueblo.

Denuncia contra vecinos y manifestantes

Unos vecinos que para Sociedad Gitana Española también tienen que responder ante la ley por lo sucedido. Por eso la organización solicita que la Guardia Civil identifique "uno a uno con nombres y apellidos" a los vecinos y clientes presentes durante la agresión.

Miguel Valverde los considera "cómplices" por no evitar el apuñalamiento ni prestar auxilio a la víctima tras el suceso.

La organización también denunciará a quienes participaron en la manifestación de apoyo al hostelero del 2 de septiembre. Valverde los acusa del "delito de racismo e incitación a la violencia" por pedir la libertad de "una persona que apuñala brutalmente a otro ser humano".

Dos versiones muy dispares

Totalmente opuesta es la versión de los vecinos de Olleros de Tera y otros habitantes de la comarca de Benavente y los Valles. Estos dibujan una sensación de inseguridad constante desde que el herido alquilara una vivienda en el pueblo dos meses antes junto a su pareja.

Los vecinos aseguran que desde la llegada de la pareja se habían producido "robos en fincas y huertos" de la zona.

La alcaldesa de Calzadilla de Tera, Julia Fernández, confirmaba a este periódico que había "quejas habituales" sobre estos hechos y que había solicitado más vigilancia a la Guardia Civil.

El hostelero había sufrido supuestamente "tres intentos de robo" previos por parte de la pareja. Los vecinos lo describen como una persona "no agresiva" que "se defendió" ante una situación que le llevó a "tomar la justicia por su mano".

De ahí que centenares de vecinos se concentraran un día después de su detención en la plaza de Olleros para mostrar su respaldo al hostelero. Algo que volverán a repetir el próximo sábado, 6 de septiembre, en la misma localidad

El herido está "muy grave"

Mientras, el hombre permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario de León "en estado muy grave y con riesgo para su vida". Fue trasladado en helicóptero tras ser atendido por una persona, también de etnia gitana, que pasaba por el lugar.

El hostelero se encuentra en prisión provisional en el centro penitenciario de Topas (Salamanca) desde el miércoles. El juzgado decretó su ingreso tras recibir el informe clínico que detalla la gravedad de las lesiones.

Álvaro se enfrenta a un posible delito de homicidio en grado de tentativa, dependiendo del dictamen médico final. La investigación continúa en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora.