La feria Racimos, una cita zamorana con el vino y el queso acompañada de un himno oficial: "Es muy divertida"

El músico zamorano Miguel Álvarez es el encargado de poner voz a la Feria Racimos de Zamora con el himno 'Vino para quedarse'. Un evento que se celebra en los bares de la ciudad para exaltar el vino y acercar este producto zamorano, así como el queso, otro producto estrella, a todos los vecinos y turistas.

El evento tendrá lugar del 5 al 14 de septiembre con un complemento perfecto que es la música. Con cada consumición que los zamoranos realicen en los bares de vino, tendrán una tapa gratis de queso.

Es la tercera edición de este evento, que se retoma desde el año 2018, y cuenta con un amplio programa en el que destaca el primer cross popular entre racimos, curso de iniciación a la cata, música, catas de vino o un concurso de fotografía.

En total, 30 bares y restaurantes participarán en este delicioso evento que también contará con rascas para ganar una degustación de una ración en otro establecimiento diferente.

Laura Huertos, de Caja Rural Zamora, ha asegurado que la entidad está "encantada" de formar parte de esta tercera edición.

Un acto en el que también ha estado presente Pepe Herrero, responsable de Questión Imagen Comunicación; Ramiro Morán, presidente de la Ruta del Vino de Zamora; David Gago, concejal del Ayuntamiento de Zamora y Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación de Zamora.

La canción oficial de Racimos sonará estos días en las redes sociales y en los bares participantes. "Pepe me propuso hacer una canción oficial. Yo la he ejecutado pero él me ha ayudado en lo que quería", explica el artista.

Álvarez afirma que nunca se había planteado hacer una canción oficial para la feria del vino y ha invitado a todo el mundo a buscarla en internet, escucharla y disfrutarla. "Es un placer para mí ser partícipe de esta iniciativa", asegura.

Asimismo, avanza que se trata de una canción "divertida, con muchísimo ritmo" y cuyo autor confía que suene en todas las radios y móviles desde este viernes.

La dinámica de la feria es que en cada bar y restaurante hay una referencia de cada denominación de origen. En cada lugar, habrá un distintivo, estará en un sitio "destacado" y quienes lleguen van a saber que se le dan la tapa de queso y un rasca premiado cortesía de las bodegas y los bares.

Habrá tres conciertos en vivo y en directo. Uno de ellos es la actuación noche flamenca de Jorge Ramírez 'El Wilo' en el Café Universal el sábado 6 a las 21:00 horas. La de Miguel 'Inadaptado' en el Avalon el viernes 12 a las 20:30 horas y la de Daniel Hare el sábado 13 a las 13:00 horas en la terraza de la Pinta de Oro.