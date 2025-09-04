Patrimonio rechaza la propuesta para la subsanación de deficiencias en el Puente de Piedra de Zamora

La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ha emitido un informe desfavorable sobre el proyecto de subsanación de las deficiencias del Puente de Piedra de Zamora. Una propuesta que incluye la reposición del pavimento, ejecución de nuevo pretil y renovación de alumbrado público del monumento zamorano.

El organismo autonómico considera que la intervención propuesta por el arquitecto Francisco Somoza "no resulta adecuada desde el punto de vista patrimonial".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Zamora detectó importantes deficiencias en la rehabilitación del Puente de Piedra tras su reapertura en marzo de 2025.

Reapertura del Puente de Piedra de Zamora tras su restauración

Los técnicos municipales determinaron que el pretil construido tiene una altura inferior en seis a siete centímetros a lo establecido en el proyecto y la normativa de accesibilidad.

La normativa española exige que las barandillas de separación entre espacios públicos y vacíos tengan una altura mínima de 1,10 metros cuando protegen diferencias de cota superiores a seis metros.

El alcalde Francisco Guarido confirmó en esos días que "al pretil le faltan seis centímetros de altura" y esta medida "viene determinada por las leyes de accesibilidad".

Además del problema de altura, las lluvias de aquellos días evidenciaron deficiencias graves en el sistema de drenaje del pavimento. Estos episodios de precipitaciones en el mes de mayo provocaron la formación de grandes charcos, que ponían en evidencia que la evacuación de aguas no funciona correctamente.

El Ayuntamiento no recepciona las obras

También en mayo de 2025, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento decidió no recibir las obras de rehabilitación debido a los diversos defectos detectados. Esta decisión afecta al proyecto cuyo presupuesto ascendió a 1,5 millones de euros.

El consistorio requirió a Francisco Somoza, como director de la obra, que presentara en diez días una propuesta técnica para subsanar las deficiencias. Somoza asumió "toda la responsabilidad de la situación" y aseguró en estos días que la obra era "segura".

El Ayuntamiento planteó entonces tres alternativas para corregir la altura insuficiente del pretil. La primera opción consistía en mantener la estructura actual. La segunda proponía instalar un cable complementario para completar los centímetros faltantes.

Gente paseando por el Puente de Piedra

La tercera opción, "la más razonable" según el alcalde, implicaba levantar la última piedra del pretil, introducir un taco de piedra de siete centímetros y volver a colocar la piedra superior. Guarido consideró esta alternativa mejor "por una cuestión de seguridad y cumplimiento normativo". Pero el proyecto ha sido rechazado por Patrimonio este jueves.

Así fue la accidentada obra de rehabilitación

Las obras de rehabilitación de uno de los símbolos de la ciudad comenzaron en octubre de 2023 con un plazo inicial de ocho meses. Diversos contratiempos provocaron múltiples prórrogas y la empresa constructora Rearasa acumuló penalizaciones superiores a 25.000 euros por retrasos.

El proyecto original contemplaba un pretil de 40 centímetros de ancho y 110 centímetros de alto ejecutado en piedra arenisca de Zamora. La nueva pavimentación incluía losas de granito y adoquines de cuarcita con un sistema de drenaje de 14 sumideros.

Los retrasos se debieron parcialmente a problemas con la cantera que suministraba la piedra arenisca. La cantera experimentó dificultades técnicas, incluyendo la rotura de máquinas necesarias para la extracción del material.

La rehabilitación del Puente de Piedra ha representado una inversión total superior a 2,3 millones de euros. Esta cifra incluye 1,5 millones para la obra principal y 800.000 euros adicionales para desviar las canalizaciones de agua.