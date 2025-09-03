Zamora ofrecerá en una noche 27 conciertos simultáneos en 27 espacios únicos como la casa de Pedrero o la Encarnación

Presentación de la segunda edición de la Noche Blanca del Románico de Zamora

Veintisiete actuaciones en veintisiete espacios en una misma noche. Esta es la premisa de la segunda edición de la Noche Blanca del Románico de Zamora, que se celebrará el próximo 20 de septiembre de 2025, de 20:00 a 02:00 horas.

Se trata de una experiencia inmersiva para descubrir el valioso patrimonio románico zamorano a la luz de la luna. Un evento que unirá música, patrimonio y cultura en 27 espacios de la ciudad, algunos de ellos nunca accesibles al público general hasta ahora.

Así lo ha desvelado el concejal de Promoción Económica, David Gago, quien ha detallado que estos escenarios no solo serán templos, sino que también espacios civiles, privados e institucionales abrirán sus puertas para acoger actuaciones musicales, teatrales y literarias.

La dinámica será similar a la de 2024: cada 15 minutos comenzarán actividades en distintos lugares, con propuestas que se solaparán para invitar al público a recorrer la ciudad.

Entre los nuevos espacios figuran la espectacular casa del pintor zamorano Antonio Pedrero y la vivienda del dramaturgo Agustín García Calvo, que abrirán sus patios privados para estas actuaciones.

Una actividad donde ha sido fundamental la colaboración entre instituciones y entidades privadas. Muestra de ello es la participación de la famosa Librería Semuret, que acogerá recitales de poesía y una actuación musical.

En este contexto también se suman instituciones como la Diputación Provincial, que abrirá el claustro del Palacio de la Encarnación para un concierto, y la Junta de Castilla y León, con el Archivo Histórico Provincial y el Museo Etnográfico de Castilla y León.

Aunque la joya de la corona de esta noche tan especial será el escenario en el Puente de Piedra, donde actuará el vallisoletano Dulzaro en la última cita de la noche. El artista es uno de los referentes actuales en la fusión de la música tradicional castellana y leonesa con sonidos electrónicos y contemporáneos.

Pero no acaban aquí las sorpresas, ya que también se podrá visitar la iglesia de San Antolín, gracias a la colaboración de la Cofradía de la Virgen de la Concha.

Un concierto acompañado de pasos de Semana Santa

Además, se ofrecerá otra actuación en la carpa de Semana Santa, donde estarán presentes los pasos de las Cofradías del Santo Entierro y la Vera Cruz. Una ocasión única para ver los impresionantes grupos escultóricos de dos de las hermandades más importantes de Zamora.

Los pasos de la Cofradía del Santo Entierro de Zamora dentro de la carpa de San Bernabé

El programa musical de 2025 se completa con Ede, Marilia, Shuarma y Vicente Navarro, además de la Banda de Música de Zamora, la Banda de Música Nacor Blanco, Eva Ares y Diego Turrión, Fermín Herrero, Hucklebury, Jorge de Molinero, La Milker Band, Lignum, Susi del Río, Miguel Álvarez Inadaptado, Nadia Álvarez, Nita Bonet, Patricia Lint, Santi Araujo, Víctor Aliste, Víctor Iniesta y Víctor M. Díez

Sobre la elección de artistas, Gago ha destacado que el 90% del cartel son zamoranos o están vinculados a la provincia. Además, cada actuación contará con su propia iluminación especial para realzar los templos y edificios históricos.

El resto de espacios patrimoniales donde se ofrecerán actuaciones serán las Aceñas de Olivares, Balborraz, la Fundación Rei Afonso Henriques, el mirador de San Cipriano, el Palacio del Cordón, Santo Tomé, San Ildefonso, San Andrés, San Cipriano, Santa Lucía, Santa María de la Horta, Santiago de los Caballeros y el mirador del Troncoso.

Gago quiso agradecer al promotor de la iniciativa, Tomás del Bien, la puesta en marcha de una actividad que "comenzó en Toro" y que ya se ha extendido a varias localidades de Castilla y León.

Por su parte, el director de la Fundación ZamorArte, Juan Carlos López, también colaborador del evento, quiso subrayar que estas iniciativas "ponen en valor el patrimonio histórico-artístico y ayudan a que nuestros templos sigan alimentando la imagen de ciudad histórica".

Juan Carlos López recordó que el románico zamorano es "la mejor bandera" de la provincia y que eventos como este contribuyen a su conservación y difusión.

Finalmente, el diputado de Turismo, Cultura y Patrimonio, Víctor López de la Parte, resaltó que la cita ya se ha consolidado como una fecha turística muy importante en la provincia.

Por eso quiso recordar que la Noche Blanca nació en Toro con gran éxito y aseguró que, por parte de la Institución Provincial se aspira a que en próximas ediciones una de las sedes sea el Antiguo Palacio Provincial.