El futuro de los hijos del matrimonio marroquí fallecido en el accidente de Beleña queda en manos del juzgado

Los tres menores que perdieron a sus padres en el accidente de tráfico ocurrido el pasado 26 de agosto en Beleña (Salamanca) continúan hospitalizados en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Según han confirmado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, será el juzgado el que decida qué ocurrirá con su custodia..

Los pequeños, dos niñas de 5 y 13 años y un niño de 10, resultaron heridos de gravedad en el siniestro.

Tras varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, los dos de menor edad se encuentran "estables", aunque preocupa especialmente la evolución de la mayor, que tuvo que ser operada de un traumatismo en la cabeza.

La Junta de Castilla y León ha confirmado a este medio que los menores no se encuentran bajo la tutela de los Servicios Sociales, sino que el procedimiento está judicializado para decidir su futuro.

Así que será el juez quien determine si quedan al cuidado de familiares cercanos o si deben asumir su custodia los propios Servicios Sociales.

"Al parecer hay familia que podría hacerse cargo de los menores", confirman las mismas fuentes, quienes añaden que estos ya habrían solicitado su tutela al juez.

Cabe recordar que el accidente se produjo cuando la familia regresaba a su localidad de residencia, Sesnández de Tábara (Zamora), tras pasar unos días de vacaciones en Marruecos.

El coche en el que viajaban cayó desde unos siete metros de altura en el kilómetro 363 de la A-66, a su paso por Beleña y en sentido Salamanca, precipitándose sobre la carretera N-630.

El padre, de 50 años, falleció en el acto tras quedar inconsciente dentro del vehículo. La madre, de 31, fue trasladada de urgencia en estado crítico al Hospital Universitario de Salamanca, donde murió horas después debido a la gravedad de las lesiones.

El suceso conmocionaba enormemente a Sesnández de Tábara, donde la familia residía desde hacía más de 15 años.

Los vecinos recuerdan a la pareja como personas "solidarias, generosas y comprometidas", muy participativas en la vida del pueblo. "Ha sido un golpe duro para todos, se les va a echar mucho de menos", declaraba para este periódico el alcalde de Ferreruela de Tábara, Ángel Román.

Y es que la pareja colaboraba habitualmente en todas las iniciativas de la localidad, desde el mercado medieval hasta las actividades infantiles, y que incluso en vacaciones les costaba marcharse de Marruecos porque "el pueblo se llenaba de niños y querían quedarse aquí", según apuntaba una vecina del pueblo.