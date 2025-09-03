Un documental descubre la magia ancestral escondida en las prehistóricas piedras de Sayago

La Fundación Caja Rural de Zamora ha presentado este miércoles el documental Señales Mágicas en las Piedras, un proyecto audiovisual dirigido por Pedro Conde de Caso, con la colaboración de Sergio Zazo Hernández y Antía Alfonso Fernández.

La obra se centra en la comarca de Sayago y en los vestigios arqueológicos que esconden sus piedras, donde las llamadas 'cazoletas' podrían guardar una relación con ritos, constelaciones y fenómenos astronómicos.

La técnico de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos, ha explicado que se trata de una producción que "acercará la historia y la cultura de una de las comarcas de nuestra provincia".

La entidad colabora con el proyecto no solo en la difusión del documental, sino también en charlas educativas y actividades dirigidas a colegios, institutos y ayuntamientos de la zona.

La grabación, de 13 minutos y medio de duración, se ha desarrollado en diferentes enclaves de Sayago, con especial atención a los altares y santuarios de Almeida de Sayago y Argañín, considerados por el autor como "los más relevantes de la provincia de Zamora".

En algunos de estos espacios se han identificado estructuras con 13 cazoletas alineadas y un canal que habría servido para conducir la sangre de los sacrificios como rito de fertilidad.

El trabajo de Conde de Caso, guionista e investigador, se apoya en años de estudio y en el testimonio de expertos locales.

Según ha explicado, las cazoletas, pequeñas cavidades circulares talladas en la piedra, aparecen en agrupaciones que en ocasiones "forman estructuras que pudieran representar constelaciones".

En algunos altares, "representan calendarios lunares" y eran utilizadas en sacrificios de animales e incluso humanos hasta que los romanos prohibieron estas prácticas en el siglo I antes de Cristo.

El documental también aborda la orientación astronómica de monumentos megalíticos como el dolmen del Casal del Gato.

Conde ha explicado que su corredor, en lugar de señalar el solsticio de invierno como ocurre en otros yacimientos, apunta hacia la constelación de Escorpio y la estrella Saula, visible entre los días 1 y 5 de mayo en la Edad del Bronce. "No es el sol, sino la estrella, lo que marcaba el inicio de tareas agrícolas y rituales", afirmaba.

El proyecto, en el que han participado estudiantes de los ciclos superiores de Imagen, Sonido e Iluminación del instituto La Vaguada, se ha prolongado más de lo previsto debido a las dificultades de grabación y a la necesidad de repetir tomas.

"Siempre haces una planificación, pero luego acabas improvisando en muchas situaciones", reconocía Sergio Zazo, director del montaje. Aun así, el equipo se ha mostrado satisfecho con el resultado final.

Conde de Caso ha querido destacar la importancia de conservar la memoria de estos hallazgos arqueológicos. "No se sabe realmente qué significan estas señales mágicas, y por eso no se pueden perder", señalaba.

El autor también ha recordado que las investigaciones sobre las cazoletas se remontan a los años noventa, cuando el maestro y director de escuela en Almeida, Juan Antonio Panero, impulsó programas de innovación educativa para dar a conocer la flora, la fauna y la geología de la comarca.

El documental nace con una vocación divulgativa, pero sus responsables reconocen que durante la investigación fueron apareciendo nuevas hipótesis que abren la puerta a futuras investigaciones.

La obra, que ya cuenta con el interés de centros educativos y municipios de Sayago, busca difundir un patrimonio poco conocido y "hacerlo perdurar en el tiempo" como testimonio audiovisual.