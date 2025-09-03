El balón cruza la frontera: España y Portugal se enfrentan en el primer campeonato hispano-luso de fútbol sala

El I Trofeo Transfronterizo de Fútbol Sala 'Diputación de Zamora' se celebrará el próximo sábado 6 de septiembre, en el pabellón de Trabazos. El torneo reunirá a cuatro de los equipos más destacados a ambos lados de la frontera hispano-lusa con la disputa de dos partidos de carácter amistoso.

El primer encuentro tendrá lugar a las 18.00 horas y enfrentará al Inter Alcañices contra el Aguia Vimioso. A continuación, a las 19.30, se medirán el River Zamora F.S., que milita en Segunda División B, y el A.C. Mogadouro, de la Segunda División Portuguesa.

Durante la presentación oficial del evento, el presidente de la Diputación y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez ha explicado que este Trofeo, que celebra su primera edición y que "viene para quedarse", es una muestra de que "el fútbol sala, como cualquier tipo de deporte, no tiene fronteras".

Faúndez señalaba también que esta disciplina cuenta con "una gran afición a ambos lados de la frontera y con equipos de nivel tanto en la provincia de Zamora como en localidades portuguesas como Braganza, Miranda, Mogadouro o Vimioso".

Los partidos son parte de su pretemporada, por lo que son de rodaje", como indicaba Faúndez. El presidente provincial explicaba que el objetivo del evento es fundamentalmente "confraternización entre España y Portugal en un deporte que tiene tirón tanto a un lado de la frontera como al otro".

Además, la jornada contará una Fan Zone junto al pabellón con música y castillos hinchables. Esta zona de ocio, organizada por la empresa Alefran, está pensada para crear un ambiente festivo, familiar y ofrecer actividades a los más pequeños.

Por su parte, el presidente del River Zamora F.S., Alejandro Pérez, ha explicado que supone una oportunidad "de enganchar a la gente al fútbol sala" y de reunir a "cuatro equipos de diferentes categorías, pero de nivel, para ver buenos partidos y, también, buenos jugadores".

Tambié quiso destacar la importancia de que existan clubes como el Inter Alcañices, que "tan buen trabajo hacen en la provincia por el fútbol sala".

Finalmente, Laura Huertos, técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, animó a la población de Zamora y del norte de Portugal a sumarse a este "día de hermanamiento" a través del deporte.

El evento está organizado por la Diputación de Zamora con la colaboración de la Fundación Caja Rural, la empresa Alefran y el Ayuntamiento de Trabazos.