"Se veía venir": el hombre acuchillado en un bar de Olleros de Tera llevaba dos meses robando en fincas del pueblo

Dos meses hacía que una pareja, de nacionalidad española, alquiló una vivienda en Olleros de Tera. En solo dos meses, un hombre y una mujer traían de cabeza a los vecinos de esta pequeña localidad de apenas 125 habitantes.

Robos en fincas, intentos de entrar en viviendas y, hasta tres tentativas de robo en el Bar La Trucha. Fue allí donde, ayer, el varón recibió varias cuchilladas en rostro y abdomen, en un nuevo intento de asaltar el negocio.

"Se veía venir", asegura la alcaldesa de Calzadilla de Tera, municipio al que pertenece Olleros, Julia Fernández, en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Y es que los vecinos ya habían mostrado su malestar con la pareja, aunque "nunca pensamos que pasaría algo tan grave".

Según Julia Fernández, "sí que es una queja habitual" que ellos y otras personas, que vivían en la misma vivienda, entraban a robar en huertos de la zona.

La regidora zamorana afirma que trasladó este malestar a la Guardia Civil, para que aumentaran la vigilancia, aunque asegura que desconoce si se llegaron a formalizar denuncias.

Sobre el Bar La Trucha, la alcaldesa señala que no tiene constancia oficial de que el dueño de La Trucha hubiera presentado denuncias previas, pero "sí era un comentario habitual de la gente del pueblo", que estos recién llegados intentaban acceder a viviendas o a este mismo bar.

Y es que este negocio , en pleno verano, se convierte en un lugar concurrido por vecinos y visitantes, lo que, a juicio de Julia Fernández, lo hace especialmente atractivo para posibles robos al poder disponer de efectivo. La regidora explica que "verían que había un sitio fácil para poder hacerse con dinero".

Sobre el propietario del bar, detenido tras el apuñalamiento, la alcaldesa apunta que "no era una persona agresiva ni que tuviera ningún problema, simplemente se ha defendido".

Aun así, insiste en que no conoce los detalles de lo ocurrido en el interior del establecimiento y deja en asunto en manos de la Guardia Civil .

Tras lo ocurrido, Julia Fernández reconoce que los vecinos están "muy disgustados" con todo lo ocurrido desde su llegada, porque "las formas de actuar de ellos, de estar robando la gente en los huertos, no era muy agradable".

Homicidio en grado de tentativa

Cabe recordar que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre este intento de robo, que terminó con este hombre de 40 años gravemente herido y el propietario del establecimiento detenido como presunto autor del apuñalamiento.

El herido permanece ingresado en la UCI del Complejo Asistencial de León, donde fue trasladado de urgencia en un helicóptero medicalizado del Sacyl.

Sobre este asunto, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha confirmado que el presunto agresor, titular del establecimiento, fue detenido por la Guardia Civil y que el cuchillo utilizado también ha sido recuperado.

Blanco ha precisado que "la hipótesis dominante en estos momentos, sin descartar otras posibilidades, es que la víctima intentaba robar en el establecimiento".

El subdelegado del Gobierno ha explicado que el dueño del bar "respondió con tres cuchilladas" al intento de robo y que la investigación está en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora.

Blanco también ha destacado la importancia del informe clínico del Hospital de León para determinar la gravedad de las lesiones. "Tan pronto como se reciba, se pondrá al presunto agresor a disposición judicial", señalaba.

El subdelegado ha advertido que el propietario podría ser investigado por un presunto delito de lesiones o, llegado el caso, por homicidio en grado de tentativa.