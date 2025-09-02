Patrimonio pide al Ayuntamiento de Zamora que proteja los restos arqueológicos de la trasera municipal

El Grupo municipal del Partido Popular ha denunciado ante la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León el estado del solar municipal situado en la intersección de las calles Ramón Álvarez y Costanilla, que alberga restos del primer recinto amurallado de Zamora.

Según el escrito presentado el 25 de julio, el estado de abandono, falta de desbroce, limpieza y mantenimiento de la conocida como trasera del Ayuntamiento, está provocando el deterioro de unos restos arqueológicos "de innegable importancia".

Tras esto, la Comisión de Patrimonio, en su acuerdo del 29 de julio, solicita al Ayuntamiento "que acometa las oportunas medidas y se realicen las intervenciones necesarias en el solar para proteger estos restos, ya que la inactividad por parte del Ayuntamiento está produciendo el deterioro de los mismos".

Cabe recordar que los restos arqueológicos fueron descubiertos durante las catas realizadas en febrero de 2020. El PP apunta que el solar estaba destinado a albergar un edificio que ampliara el espacio y la accesibilidad del edificio de la Casa de las Panaderas, un proyecto que cuenta con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio desde febrero de 2024.

Sin embargo, el equipo de gobierno no ha ejecutado ninguna acción para llevar a cabo el proyecto, ni ha dotado presupuesto a través de los presupuestos anuales ni de las diez modificaciones presupuestarias aprobadas este año.

Desde el Grupo Popular insisten en que el equipo de gobierno "haga caso del acuerdo de la Comisión de Patrimonio y adecente dicho solar", ya que, según denuncian, "no se ha realizado ninguna actuación en el mismo", mientras el Ayuntamiento exige a los vecinos que mantengan limpios sus solares.