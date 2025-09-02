Olleros de Tera alza la voz para pedir la libertad de Álvaro tras apuñalar al asaltante de su bar: "Las leyes están mal hechas"

Imagen de la concentración en Olleros de Tera para pedir la libertad de Álvaro, detenido por apuñalar a su asaltante

En Olleros de Tera (Zamora) tienen claro que "si tocan a uno, respondemos todos". Tanto es así, que los 125 habitantes de este pequeño pueblo, junto a otros de la zona, han salido a la calle para reclamar la libertad de Álvaro, su vecino que ha sido detenido por acuchillar al ladrón que entró a robar a su bar.

"La unidad es la fuerza. La casa es inviolable e intocable y hay que hacer todo lo posible para que no nos lo violenten", defiende Manuel Caballeros, habitante de Olleros de Tera. Un argumento compartido por María Mateos, también vecina de este pueblecito, quien lamenta que "las leyes están fatal".

"De esta manera no estamos seguros nadie. Si entran a una casa que es tuya y no te puedes defender, qué vamos a hacer", se pregunta la vecina. Para Manuel, Álvaro "ha hecho lo que tenía que hacer" después de haber sufrido tres intentos de robo, viéndose "abocado a ello porque no se está dando solución al problema de ninguna manera y al final ocurren estas cosas, por desgracia".

El asaltante del bar de Álvaro, según publicaba este periódico esta mañana, se trata de un hombre que junto a su pareja, ambos de nacionalidad española, habían alquilado una vivienda en Olleros de Tera hace dos meses. Desde entonces, un reguero de intentos de entrada a viviendas, robos en huertos y hasta en tres ocasiones al Bar La Trucha, el local que regenta el vecino detenido.

María recalca que "está mal hacerle daño a nadie", pero precisa que "hay que mirar que te vengan a robar por tercera vez y no hagas nada". "Si van a empezar a venir gente así, es imposible vivir aquí", avisa.

En este sentido, esta vecina denuncia lo "injusto" de la situación, en la que una persona "te roba, te mata, te hace lo que sea y tú no puedes hacer nada". "Las leyes las hacen para los ladrones y no para las personas de a pie", insiste.

Durante la concentración, el concejal de Olleros de Tera Ricardo Arroyo ha sido el encargado de leer un manifiesto, en el que han relatado que "desde hace algo más de un mes se han venido sufriendo robos en huertos". "Todos sabíamos quiénes eran, incluso alguna vez les hemos pillado", ha asegurado.

Sin embargo, ha recalcado que "sin grabación alguna que pueda usarse como prueba para denunciarlos. Cuando alguien te está robando lo último que piensas es grabarle y ver cómo te roba", ha asegurado.

El edil ha ensalzado a su vecino Álvaro, quien además de regentar el bar "cuida a su padre" y hace tres años cuando los incendios que arrasaron la provincia de Zamora, el ahora detenido "fue uno de los que se quedó con el tractor arando, haciendo cortafuegos para que no llegase el fuego a las casas".

"Últimamente ha sufrido algún robo, en el que curiosamente siempre estaba cerca la misma persona y ayer defendió su propiedad y a su familia", ha reivindicado.

Arroyo ha recordado que el artículo 33 de la Constitución reconoce el "derecho a la propiedad privada y a la herencia", que la "función social de estos derechos delimita su contenido de acuerdo con las leyes" y "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes".

"Los vecinos somos abiertos a todas las personas que vengan, pero que vengan a integrarse y no a delinquir. Creemos en una justicia justa, donde los delincuentes no sean víctimas y las víctimas no sean delincuentes", ha clamado.

Por eso, con este manifiesto todos los vecinos de Olleros de Tera han deseado la "pronta liberación de nuestro vecino y amigo Álvaro, que ayer defendió su propiedad y bienes como haríamos todos".

Unas palabras tras las que se han arrancado sonoros aplausos entre gritos de "ole tus cojones" y "Álvaro, Álvaro".