Expertos de toda España se reúnen en Zamora para debatir los avances en tecnología aplicada a la salud

Zamora será sede el próximo 23 de septiembre del Foro Nacional 'Innovación saludable: ciencia, tecnología y personas'. Un encuentro que reunirá en el Teatro Ramos Carrión a expertos de toda España para analizar los avances y desafíos de la tecnología aplicada a la salud, el bienestar y la autonomía personal.

El foro está organizado por los centros tecnológicos Cartif y el Instituto Tecnológico de Castilla y León y cuenta con el respaldo del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) dentro del programa de financiación Centratec4.

La cita pretende acercar la innovación a las empresas y reforzar la estrategia regional de apoyo al sector sociosanitario.

Los organizadores explican que el encuentro está "especialmente dirigido a profesionales del sector sociosanitario" y nace con la finalidad de impulsar el diálogo y la colaboración entre empresas, administraciones públicas, entidades sociales y profesionales sanitarios.

En este foro se busca promover la transformación de procesos que puedan mejorar la calidad asistencial y fomenten la sostenibilidad mediante el uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial, la robótica o la biotecnología.

La programación girará en torno a tres retos estratégicos: la transformación digital de los servicios sociosanitarios, la valorización del conocimiento generado en la investigación sanitaria y el impulso de modelos de atención vinculados al envejecimiento activo.

Con esta base, el foro busca generar sinergias, compartir buenas prácticas y acelerar la transición hacia un sistema sanitario más accesible y sostenible.

El evento contará con ponencias de expertos nacionales e internacionales en innovación, salud pública y atención sociosanitaria.

Además, se celebrarán mesas redondas sobre Inteligencia Artificial aplicada a la salud, soluciones digitales para el autocuidado, atención domiciliaria y políticas públicas en innovación.

Paralelamente, se habilitará una zona expositiva con demostraciones tecnológicas y experiencias prácticas.

Entre ellas se encuentran plataformas de telemonitorización, sensores de entorno, asistentes digitales y dispositivos inteligentes destinados al cuidado de personas mayores.

También habrá espacios de networking para favorecer el intercambio de ideas y la cooperación entre entidades participantes.

Zamora se afianza como "nodo clave en la estrategia de innovación regional en salud", reforzando el papel del Hub Tecnológico de la Aldehuela, donde Cartif desarrolla proyectos adaptados a las necesidades del medio rural y del envejecimiento poblacional.

Los promotores del foro confían en consolidar un espacio de encuentro de alto nivel que impulse la colaboración interterritorial y la identificación de soluciones innovadoras conjuntas.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página oficial: cartif.es/foro-salud-bienestar/inscripciones

.