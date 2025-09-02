El Balonmano Zamora tira de historia y rescata la camiseta de hace 25 años para su nueva equipación

Presentación de la nueva equipación del Club Balonmano Zamora, con la cantera

El Club Balonmano Zamora ha celebrado este martes en el claustro del Palacio de La Encarnación de la Diputación Provincial la presentación oficial de sus equipaciones para la temporada 2025/2026.

Las nuevas camisetas evocan las primeras que vistió el equipo hace 25 años, en un homenaje a su trayectoria desde la refundación en 1999.

El club ha querido que el acto fuera también un reconocimiento a la cantera y al futuro del balonmano en la provincia, por lo que centenares de jóvenes han llenado la sede de la Diputación en este acto.

Nueva equipación del Club Balonmano Zamora, presentada en la Diputación de Zamora

La primera equipación mantiene el tradicional verde pistacho, acompañado de azul, con el emblema de Viriato presente en toda la trama de la camiseta; mientras que el uniforme de portero se distingue en rojo.

La segunda indumentaria recupera los colores azul y blanco con los que el equipo debutó, como recuerdo a aquel histórico Ezaco que marcó el inicio del proyecto. "Queríamos hacer un guiño a los orígenes y recordar de dónde venimos", detallaba el presidente Iñaki Gómez.

Durante el acto, Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, ha querido destacar que el Balonmano Zamora "ya es un referente en el deporte zamorano" y alabó el trabajo con la cantera, que suma 700 jóvenes, de los cuales 250 están federados.

Además, Faúndez aprovechaba la presentación para anunciar una ayuda de 110.000 euros en los próximos presupuestos provinciales para apoyar económicamente al club pistacho durante el próximo año.

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo, también quiso remarcar la importancia del balonmano en la ciudad. "Más que la presentación de una camiseta, es el arranque de una temporada. Sois uno de los pilares fundamentales del deporte en Zamora", señalaba, deseando éxito tanto al primer equipo como a la base.

Diego Bernardo también quiso destacar la importancia de la cantera, a la que animó a seguir "enamorados de este deporte", convencido de que algunos de esos jóvenes acabarán llevando el nombre de Zamora por toda España.

Por parte de Caja Rural de Zamora, sponsor principal del equipo, su técnico de comunicación, Laura Huertos, reafirmaba el compromiso de la entidad con el club.

"Formamos parte de la piel del Balonmano Zamora. Es un orgullo acompañar a esta cantera que cada semana se ilusiona con el deporte", expresaba durante el acto.

Mientras que el presidente del club, Iñaki Gómez, quiso repasar la historia de estos 25 años en los que el equipo ha disputado ocho temporadas en liga territorial, seis en primera nacional, nueve en División de Honor Plata y dos en la Liga Asobal.

Y no quiso olvidarse referentes como María Prieto O’Mullony o Elba Álvarez, jugadoras pistachas que llegaron a la élite tras formarse en Zamora, y defendió el papel del deporte como "inversión en valores y en conciliación familiar".

La presentación concluyó con una foto de grupo en la que participaron jugadores del primer equipo y decenas de niños y niñas de la cantera, una imagen que simboliza la continuidad del proyecto.

"Son 25 años haciendo escuela y demostrando que desde Zamora también se puede llegar a lo más alto", finalizaba Iñaki Gómez.