Sanidad defiende que la atención médica en Monumenta cumple la ley con las consultas a demanda

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha defendido que los vecinos de Monumenta, en la comarca de Sayago, cuentan con atención sanitaria "totalmente garantizada", tanto a demanda como mediante consultas fijas una vez al mes.

El consultorio local, que fue símbolo de las denuncias sanitarias de la provincia con su famoso contador, abre el primer miércoles de cada mes, reforzando la asistencia ofrecida, según apunta la Delegación Territorial en un comunicado.

La Junta recuerda que el municipio zamorano tiene 20 tarjetas sanitarias activas. Según la Ley 8/2024, de 16 de septiembre, que regula la prestación de servicios autonómicos esenciales en Castilla y León, los núcleos de menos de 50 habitantes deben disponer de atención médica a la demanda.

Esto permite que los habitantes de Monumenta reciban asistencia cuando la soliciten, según recuerda la Gerencia Sanitaria de Zamora en este mismo comunicado.

Además, los vecinos pueden acudir al centro de salud de Bermillo de Sayago, situado a 11 kilómetros, donde reciben atención diaria en días laborables y acceso a urgencias. Otra alternativa cercana es el consultorio de Luelmo, a tres kilómetros, que ofrece atención presencial semanal.

La Gerencia subraya que las necesidades sanitarias del municipio "no están desatendidas" y que los vecinos cuentan con varias opciones para garantizar su cuidado médico.

"La presencia del médico de Familia una vez al mes, unida a la atención a demanda, asegura que todos los habitantes puedan recibir asistencia cuando lo necesiten", destacan.

Con este esquema, Sanidad defiende que Monumenta cumple con la normativa vigente y que sus vecinos disfrutan de un sistema sanitario adaptado a su tamaño y necesidades, sin que haya "falta de asistencia presencial".