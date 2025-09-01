Nueva temporada, nueva ilusión: la Copa Castilla y León de Baloncesto empieza en Zamora

El pabellón Ángel Nieto será escenario este fin de semana de la Copa Castilla y León de Baloncesto, que por segundo año consecutivo se celebra en la Perla del Duero, con el CB Zamora como anfitrión y marcará el inicio de la nueva temporada deportiva.

En la presentación del evento han estado presentes el concejal de Deportes, Manuel Alonso; el diputado de Deportes, Juan del Canto; el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Óscar Castañeda; el delegado provincial de Baloncesto, Juan Manso; el presidente del CB Zamora, Gerardo Hernández; y la responsable de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos. Todos han destacado "la importancia de este evento para la provincia".

Gerardo Hernández, presidente del CB Zamora, ha mostrado su agradecimiento por "el apoyo continuo de las instituciones" y ha compartido el entusiasmo del equipo: "Hemos tenido un buen inicio de pretemporada y esperamos lograr de nuevo la permanencia".

Hernández ha hecho un llamamiento a "la unión de aficionados, instituciones y medios para alcanzar el objetivo marcado".

La Copa Castilla y León presenta este año un nuevo formato. La primera fase se disputará en Zamora entre tres equipos. El calendario es el siguiente: viernes, CB Zamora-Tizona; sábado, Palencia-Tizona; y domingo, CB Zamora-Palencia.

La segunda fase enfrentará al campeón de este triangular contra San Pablo Burgos, el fin de semana siguiente, en la ciudad del equipo ganador.

Manuel Alonso y el resto de los participantes han animado a zamoranos y zamoranas a acudir al pabellón para apoyar al equipo local y disfrutar de la competición y del inicio del curso deportivo.