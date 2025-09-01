Detenido el conductor que atropelló al motorista fallecido a la salida de Zamora: le pasó por encima y huyó

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha lamentado este lunes el trágico siniestro ocurrido el pasado viernes, 29 de agosto, en el kilómetro 168,9 de la carretera CL-605, en el término municipal de Zamora. El accidente se produjo a las 12.00 horas y en él se vieron implicadas una ambulancia y dos motocicletas.

Según ha explicado Blanco, la colisión se originó por un alcance de la ambulancia, que circulaba en sentido ascendente, con las dos motocicletas.

El conductor de una de ellas salió proyectado al carril contrario y fue arrollado por otro vehículo, cuyo propietario huyó del lugar. Pero fue identificado y detenido por la Guardia Civil después de que en el lugar del siniestro apareciera un parachoques que permitió su localización.

Durante el terrible suceso fallecía un motorista de 55 años y nacionalidad francesa, resultaba herida grave la conductora de la otra motocicleta, una mujer de 53 años también francesa; y otras tres personas resultaban ilesas. "Su vida no corre peligro y le deseamos una pronta recuperación", ha detallado el subdelegado.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal y Emergencias Sanitarias de Sacyl. El personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del varón y trasladó a la mujer herida en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.

Ángel Blanco ha detallado que se ha dado cuenta de los hechos al Consulado de Francia y confirmó que la Guardia Civil de Tráfico de Zamora investiga las causas del siniestro.

"Se está investigando todas las posibles conductas delictivas", señalaba. También se encuentra pendiente el informe clínico de la autopsia, que deberá aclarar las circunstancias del atropello.

El subdelegado ha aclarado que el lugar del accidente pertenece al término municipal de Zamora, pero no a una vía urbana, sino a una carretera interurbana, por lo que la investigación compete al sector de Tráfico de la Guardia Civil.

"Todos los implicados están identificados. El asunto, lógicamente, está sub iudice y tampoco podemos decir nada más porque la investigación está comenzando en estos momentos", finalizaba.