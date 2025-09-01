Dos copas de vino sobre un barril.

Zamora

Caja Rural impulsa la tercera edición de Racimos, la gran cita en torno al vino en Zamora

El programa incluye el primer cross EntreRacimos en Villanueva de Campeán, catas, conciertos y concursos del 5 al 14 de septiembre.

Zamora celebra del 5 al 14 de septiembre la tercera edición de Racimos, la exaltación de los vinos de Zamora. La iniciativa cuenta con la colaboración de Caja Rural de Zamora, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, con el objetivo de poner en valor las Denominaciones de Origen de la provincia.

El evento se desarrollará en bares y restaurantes de la capital, donde estarán presentes los vinos de las tres Denominaciones de Origen (Tierra del Vino, Arribes y Toro), junto a la IGP Valles de Benavente y la marca Sierra de la Culebra.

Cada local adherido ofrecerá una referencia por denominación, fácilmente reconocible gracias a un distintivo en forma de collarín.

El programa incluye catas dirigidas por bodegas participantes, sesiones de iniciación impartidas por la Asociación de Sumilleres de Zamora y catas a ciegas guiadas por Santiago Castro González. También se han programado conciertos, actividades deportivas y concursos para acercar el mundo del vino al público.

Uno de los momentos destacados será el Cross EntreRacimos, que se disputará el domingo 7 de septiembre en Villanueva de Campeán.

Además, se organizará un concurso de fotografía y se entregarán premios a través de rascas que acompañarán a cada copa de vino Racimos servida junto a una tapa de queso, cortesía de las queserías colaboradoras.

La organización recuerda que "se trata de una cita para disfrutar del vino y de la gastronomía de Zamora, uniendo a productores, hosteleros y público en torno a la cultura enológica".