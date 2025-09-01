Caja Rural impulsa la tercera edición de Racimos, la gran cita en torno al vino en Zamora

Zamora celebra del 5 al 14 de septiembre la tercera edición de Racimos, la exaltación de los vinos de Zamora. La iniciativa cuenta con la colaboración de Caja Rural de Zamora, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, con el objetivo de poner en valor las Denominaciones de Origen de la provincia.

El evento se desarrollará en bares y restaurantes de la capital, donde estarán presentes los vinos de las tres Denominaciones de Origen (Tierra del Vino, Arribes y Toro), junto a la IGP Valles de Benavente y la marca Sierra de la Culebra.

Cada local adherido ofrecerá una referencia por denominación, fácilmente reconocible gracias a un distintivo en forma de collarín.

El programa incluye catas dirigidas por bodegas participantes, sesiones de iniciación impartidas por la Asociación de Sumilleres de Zamora y catas a ciegas guiadas por Santiago Castro González. También se han programado conciertos, actividades deportivas y concursos para acercar el mundo del vino al público.

Uno de los momentos destacados será el Cross EntreRacimos, que se disputará el domingo 7 de septiembre en Villanueva de Campeán.

Además, se organizará un concurso de fotografía y se entregarán premios a través de rascas que acompañarán a cada copa de vino Racimos servida junto a una tapa de queso, cortesía de las queserías colaboradoras.

La organización recuerda que "se trata de una cita para disfrutar del vino y de la gastronomía de Zamora, uniendo a productores, hosteleros y público en torno a la cultura enológica".