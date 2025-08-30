Hallan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el río Duero en Zamora

El cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 50 años ha sido hallado a primera hora de este sábado en el río Duero a su paso por la capital de Zamora, según ha informado el servicio del centro de operaciones del 112 de Castilla y León.

Ha sido una llamada al 112 la que ha avisado a las 08:47 horas de que había un cuerpo flotando en el cauce del río a la altura del hospital provincial.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los servicios de emergencias del Sacyl.

Finalmente, una vez los bomberos han logrado rescatar el cuerpo de la víctima, los servicios sanitarios han confirmado su fallecimiento.