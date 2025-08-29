Guardia Civil de Tráfico en el lugar del accidente

Zamora

Muere un motorista tras chocar con una ambulancia en Zamora

Una mujer de 53 años ha resultado herida en el siniestro y ha sido trasladada al Complejo Asistencial de Zamora.

Un hombre de unos 55 años ha fallecido en un accidente en el que se han visto involucradas dos motocicletas y una ambulancia, en el kilómetro 169, de la CL-605, en Zamora capital. El choque por alcance se ha producido antes de la rotonda de acceso hacia Moraleja del Vino. 

Una llamada al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León a las 12.10 horas, alertaba del suceso, en el que se solicitaba asistencia para los motoristas, uno de ellos inconsciente.

Al lugar han acudido Policía Municipal, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Finalmente, el personal sanitario en el lugar solo ha podido confirmar el fallecimiento del varón y atiende y traslada en UVI móvil a una mujer, de 53 años, al Complejo Asistencial de Zamora.