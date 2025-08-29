Muere un motorista tras chocar con una ambulancia en Zamora

Un hombre de unos 55 años ha fallecido en un accidente en el que se han visto involucradas dos motocicletas y una ambulancia, en el kilómetro 169, de la CL-605, en Zamora capital. El choque por alcance se ha producido antes de la rotonda de acceso hacia Moraleja del Vino.

Una llamada al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León a las 12.10 horas, alertaba del suceso, en el que se solicitaba asistencia para los motoristas, uno de ellos inconsciente.

Al lugar han acudido Policía Municipal, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Guardia Civil de Tráfico en el lugar del accidente

Finalmente, el personal sanitario en el lugar solo ha podido confirmar el fallecimiento del varón y atiende y traslada en UVI móvil a una mujer, de 53 años, al Complejo Asistencial de Zamora.