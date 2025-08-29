Artistas de Guinea y Colombia cruzan océanos para el gran encuentro del folclore en Zamora

El Festival Internacional de Folklore de Zamora (FIFZamora) celebra su 21ª edición con un cartel que reúne a más de 200 artistas llegados de tres continentes. El evento, organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho, se desarrollará del 3 al 7 de septiembre con actividades en Benavente, Toro y la capital zamorana.

El programa arranca el miércoles 3 de septiembre en el Gran Teatro Reina Sofía de Benavente, con entrada gratuita y actuaciones de los grupos internacionales. Mientras que el jueves 4 será el turno de Toro, con un espectáculo al aire libre en la Plaza Mayor.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 5 en la plaza de la Catedral de Zamora. Allí se presentará un montaje especial de Don Sancho en homenaje a los pueblos afectados por los incendios en la provincia, bajo el lema 'la cultura no se quema'.

El grupo zamorano interpretará canciones dedicadas a Porto de la Sanabria, Molezuelas de la Carballeda y Puercas de Aliste.

Con lo que incluirán temas inéditos de esas comarcas y quiere servir de apoyo a quienes han sufrido las evacuaciones y las pérdidas.

El presidente de Don Sancho, Antonio Martín, ha subrayado que, pese a la devastación, "los pensamientos, las raíces, las músicas y los sentimientos seguirán allí".

Tras ellos, actuarán los representantes de Colombia, Macedonia del Norte, Guinea Bissau, Hungría, Murcia y Palencia.

El sábado 6, la programación incluirá un taller de danza en la calle, un vermut musical en la zona de Los Herreros y un desfile de los Pueblos del Mundo desde la Plaza Mayor hasta la Catedral. La gran gala internacional reunirá a todos los grupos en un escenario abierto, en un encuentro marcado por el color, la música y la fuerza de las raíces.

El domingo 7 será la jornada de clausura. Habrá recepción oficial en el Ayuntamiento, nuevas sesiones de vermut musical y una gala final en la Catedral que incluirá un espectáculo conjunto entre Zamora y Palencia con 18 parejas de baile de Tierra de Campos. Ese día se entregará el Gran Premio del FIFZamora.

Grupos internacionales

La edición de este año contará con cuatro formaciones internacionales. Desde Colombia, el grupo Combinaciones Folklóricas traerá un homenaje a la cumbia. Macedonia del Norte participará con el conjunto KUD Pançe Pešev.

Hungría estará presente con Janos Bihari, que mostrará la raíz húngara y zíngara de su música popular.

Y desde Guinea Bissau llegarán los Netos de Bandim, una fundación cultural que trabaja con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

El presidente de Don Sancho ha explicado que "será la primera vez que parte de estos artistas africanos viajan fuera de su continente".

Para muchos de ellos, pisar Europa será una experiencia irrepetible, fruto de meses de gestiones y de un proceso lleno de incertidumbre.

La obtención de visados para jóvenes africanos ha sido "muy complicada", según ha detallado Alfonso Martín, y se ha resuelto apenas unos días antes del inicio del festival.

El Ministerio de Cultura de Guinea Bissau ha tenido que financiar gran parte de los billetes de avión, ya que los artistas carecen de recursos económicos.

Su llegada no es solo un logro cultural, también humano: se trata de intérpretes que crecieron en barrios humildes de Bissau y que encontraron en la danza y la música un camino de esperanza frente a la exclusión social.

Los grupos europeos y latinoamericanos también han vivido viajes exigentes. El presidente de Don Sancho ha explicado que la delegación de Macedonia del Norte ha viajado en autobús durante cuatro días hasta llegar a Zamora, mientras que desde Colombia la expedición atravesó un largo trayecto transatlántico.

El esfuerzo se mide no solo en kilómetros, también en la organización de transportes, alojamientos, traducciones y la atención a más de 120 artistas extranjeros, a los que se suman 70 españoles. En total, cerca de 200 participantes.

Alfonso Martín ha querido recordar que este esfuerzo es lo que da sentido al festival: "Cada grupo tiene su historia y detrás hay un trabajo silencioso de meses. Cuando se suben al escenario, el público ve color y música, pero traerlos hasta aquí es un reto enorme. Ver la cara de quienes actúan por primera vez fuera de su tierra compensa todas las dificultades".

Grupos nacionales y anfitriones

Además, la representación española contará con La Hijuela (Murcia), Jorge Manrique (Palencia) y el propio grupo anfitrión Don Sancho (Zamora).

Todos ellos completarán un programa que, en palabras de la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, es "el colofón colorido, perfecto y musical del verano cultural zamorano".

María Eugenia Cabezas también ha recordado que el festival "está muy consolidado, tiene el sello del CIOFF de la UNESCO y convierte durante todo un fin de semana las calles de Zamora en un espacio de música y alegría".

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y la Fundación Caja Rural. Juan del Canto, diputado de Deportes y Juventud, ha subrayado durante la presentación que "es una fiesta para todos, donde celebramos el folclore más allá de nuestras fronteras".

Por su parte, Laura Huertos, en representación de Caja Rural, ha destacado que "las calles se llenan de color y la ciudad vive unos días de celebración gracias a la labor de Don Sancho y de todos los colaboradores".