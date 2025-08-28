Vuelven las recreaciones históricas a Zamora con una época "tremendamente interesante" para la provincia

Las recreaciones históricas vuelven a Zamora con una nueva temática. El Ayuntamiento de Zamora ha preparado una nueva actividad para el próximo sábado, en las Aceñas de Cabañales dedicada a la época tardoantigua y suevo-visigoda.

Según apuntan desde el Consistorio, la actividad permitirá conocer la vida de los pueblos que habitaron la zona en la Tardoantigüedad, mediante conferencias, talleres y demostraciones de la vida militar, social, artesanal y agraria.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, y Enrique Paniagua, organizador de la jornada. Cabezas, han explicado que se trata de "un período tremendamente interesante y particularmente en nuestra provincia", como lo evidencia lo hallado en El Castrillo.

La edil ha añadido que el objetivo es "recuperar patrimonio y nuestra historia, nuestros orígenes, y conocer un poco más de esa época y de cómo era este territorio".

Las actividades comenzarán a las 12.00 horas y se prolongarán hasta las 21.00 horas, con una pausa entre las 14.00 y las 17.00 horas para comer.

El programa incluye charlas, talleres y demostraciones sobre distintos aspectos de la época Tardoantigua:

- 12.00 h – El Priscinialismo: el cristianismo que fue silenciado.

- 12.30 h – Artillería en época romana.

- 13.30 h – Gastronomía y culina romana.

- 17.00 h – Juegos romanos de tablero.

- 18.00 h – El culto doméstico. ¿Hay algo más sagrado y protegido por toda religión que la casa de cada ciudadano?

- 19.00 h – Barbaricum Hispanae: vestimenta y cultural material en la Hispania del s. IV.

- 19.30 h – Notitia Vexillationis: explicación militar del ejército tardoantiguo.

- 20.30 h – Cacería en época romana.

Seis asociaciones de recreación histórica participarán en la jornada, coordinada por Red Cultural. Enrique Paniagua ha explicado que esta época es para muchos "un mundo oscuro, poco estudiado" y que la actividad permite poner en valor la comida, la caza, la agricultura, la alfarería y la herrería de aquel periodo.

La entrada será gratuita y abierta a partir de las 12.00 horas del sábado. Paniagua ha subrayado que será una jornada "interesante para las nuevas generaciones, los papás que vayan con los niños, todo el que se acerque podrá pasar una jornada distinta dentro de la ciudad antes de la vuelta al cole".