Las privilegiadas vistas de Federico García Lorca en Zamora: una ventana al Duero para homenajear al poeta

El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado un nuevo mural en el Mirador del Troncoso. La obra rinde homenaje a Federico García Lorca y a su libro Impresiones y paisajes (1918), que incluye un fragmento dedicado a Zamora y al Duero.

La iniciativa busca reforzar el valor cultural de este enclave privilegiado frente al río y dedicar un sentido recuerdo al poeta granadino.

El mural, realizado por el artista toresano Carlos Adeva, combina tonos ocres y motivos alegóricos inspirados en el poema.

Nuevo mural dedicado a Federico García Lorca en Zamora

La intervención se enmarca en la recuperación de la estructura semicircular del mirador, que ha sufrido innumerables ataques vandálicos a lo largo de los años, así como el constante desgaste de su estructura.

La obra se integra en el entorno monumental del casco histórico y conecta el paisaje urbano con la mirada literaria de uno de los grandes poetas españoles de todos los tiempos.

Junto al retrato de Lorca figura el fragmento en el que describe la ciudad: "Pasa el río por Zamora, verde y manso. La enorme calva bizantina del cimborrio se mira en las aguas profundas… Pasan lentas las barcas sobre las ondas". El texto evoca el Duero, el cimborrio de la Catedral y las iglesias románicas, símbolos de la identidad zamorana.

Lorca escribía también: "Terminó la antigua historia romántica del río… No queda nada de lo que antes viera el agua… Pero todavía el viejo y solemne Duero sueña y ve combatiendo borrosamente a las grandes figuras de su romance". Palabras que, más de un siglo después, refuerzan el vínculo entre el poeta granadino y la ciudad de Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora destaca que con este mural se refuerza la apuesta por "la recuperación y embellecimiento de espacios públicos" que ponen en valor la historia y la cultura vinculada a la ciudad.