La Junta proveerá de paja, forraje y agua a los ganaderos afectados por los incendios de Zamora hasta septiembre

El director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, se ha reunido hoy con alcaldes de los municipios afectados por los incendios para evaluar los daños sufridos por las explotaciones agroganaderas y explicar las líneas de apoyo diseñadas por la Junta.

Durante el encuentro, los responsables municipales trasladaron "las principales incidencias y las prioridades para la recuperación de la actividad", tanto en la reparación de daños como en el impulso de la producción a medio plazo.

Sáez ha asegurado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha establecido, junto con las Organizaciones Profesionales Agrarias, "un paquete de medidas específicas" para atender a los agricultores y ganaderos perjudicados.

Entre las medidas, la Junta ha activado un dispositivo de emergencia que garantiza el suministro de alimentación para el ganado. Este operativo proporciona paja, forraje, pienso y agua hasta el 30 de septiembre, fecha en la que será sustituido por una ayuda directa a los profesionales.

El director del Itacyl ha recordado que hoy se ha aprobado el primer pago de ayudas, consistente en 5.500 euros por beneficiario, destinado a los agricultores y ganaderos de las zonas afectadas, cumpliendo así "el compromiso asumido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco".

A la reunión asistieron representantes de Alcubilla de Nogales, Ayoó de Vidriales, Molezuelas de la Carballeda, San Pedro de Ceque, Santibáñez de Vidriales, Uña de Quintana y Villageriz.

Los participantes recalcaron a la Junta la necesidad de asegurar la recuperación inmediata de las explotaciones y la continuidad de la actividad agroganadera en la comarca.