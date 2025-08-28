Ayoó de Vidriales ignora la instalación de un armario contraincendios pese al aviso de la Diputación de Zamora

Entrega del primer lote de 231 armarios y material de primera intervención contra incendios con Javier Faúndez

La Diputación de Zamora ha mostrado su malestar porque el Ayuntamiento de Vidriales no haya instalado los armarios de intervención rápida contraincendios en el municipio y en sus anejos de Carracedo y Congosta.

Estos equipos fueron entregados el 31 de julio y, pese a los recordatorios de la Institución Provincial, no estaban operativos a fecha del 27 de agosto, según denuncia en un comunicado.

La Institución Provincial recuerda que todos los ayuntamientos tenían la obligación de colocarlos en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Así constaba en los documentos de entrega firmados en las instalaciones de Ifeza, donde se distribuyeron los materiales. "El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias en los núcleos urbanos rurales", destaca la Diputación.

En total se han repartido 507 armarios durante el mes de julio. El primer lote, de 231 unidades, se entregó el 16 de julio, mientras que el segundo, con 276, se distribuyó el 31 de julio.

Estos recursos pretenden servir como primera respuesta en caso de incendio y permitir una intervención rápida y segura hasta la llegada de los servicios de extinción.

Vecinos de las localidades afectadas trasladaron a la Diputación que el armario seguía sin colocarse. Ante esta situación, el 18 de agosto la Institución envió un recordatorio para que se instalara "a la mayor brevedad posible".

Sin embargo, la actuación seguía pendiente cuando se volvió a comprobar la situación a finales de mes, según el relato del gobierno provincial.

Desde la Diputación se lamenta la falta de instalación y se asegura que continuará trabajando en la mejora de la autoprotección en el medio rural. El objetivo es "contribuir de manera decisiva en la prevención de daños humanos, materiales y ambientales causados por el fuego".

Según la propia Institución, la gran mayoría de los pueblos ya ha instalado estas casetas y las han recibido de forma positiva.

Los consistorios y vecinos destacan su utilidad como herramienta eficaz de protección, mientras la Diputación supervisa que todos los equipos estén correctamente implantados y en condiciones óptimas de uso.