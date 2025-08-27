Un pueblo de Zamora celebrará la primera edición del Jaleo Fest: grandes dj's encabezan el cartel

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha presentado el Jaleo Fest junto con Carlos Matilla, organizador de este evento que se celebrará por primera vez el próximo sábado 6 de septiembre en las Aceñas de Cabañales (Zamora) a partir de las 19.00 horas.

La responsable de cultura ha señalado en una rueda de prensa que con este evento “se da un vuelco y cambiamos la fiesta de música electrónica por un festival” que se va a celebrar dentro de la programación del Verano Cultural.

Un evento que contará con grandes dj's, “que seguro van a poner música variada que nos hará disfrutar a todos los asistentes”.

Cabezas ha recordado que el evento comenzará a las 19.00 horas y se prolongará hasta la 1 de la madrugada, “cuando finalizará este festival para que los vecinos puedan descansar”.

El zamorano Carlos Matilla es el organizador del Jaleo Fest, “una evolución de las fiestas Jaleo que se han venido celebrando en diferentes locales de la ciudad durante los últimos dos años”, ha explicado Matilla.

Cartel Jaleo Fest

Como cabeza de cartel, el Jaleo Fest contará con Luigi Mazzali, Dj italiano afincado en Ibiza que ha recorrido las mejores cabinas de nuestro país con sonidos House. El festival contará, además, con las actuaciones de los dj´s Manuel Lobete B2B Rober Hoyos y los zamoranos Larry y Mr. Matt.