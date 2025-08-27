Nueva edición del Festival Internacional de Folklore en Benavente: música y color en el Teatro Reina Sofía

El Ayuntamiento de Benavente (Zamora) ha confirmado que el próximo miércoles, 3 de septiembre, tendrá lugar una nueva edición del Festival Internacional de Folklore en el Teatro Reina Sofía de Benavente con la participación de grupos llegados desde Colombia, Hungría, Macedonia del Norte y Ginea Bissau.

Un evento que se ha presentado este miércoles en el Edificio Administrativo El Ferial con la presencia de la edil de cultura, Mercedes Benítez y el director del Festival Internacional de Folklore de Zamora, Antonio Martínez, quien ha informado del desarrollo del festival que junto a la ciudad de Benavente se desarrolla en las ciudades de Toro y Zamora capital.

El Festival Internacional de Folklore de Zamora reunirá en Benavente un total de cuatro grupos: ‘Combinaciones Folklóricas’ llegados desde Colombia, ‘KUF Pance Pesev’ desde Macedonia del Norte, ‘Janos Bihari’ desde Hungría y ‘Netos de Bandim’ desde Ginea Bissau.

Este festival se incluye en el Comité Internacional de Organización de Festejos de Folklore, asociación perteneciente a la UNESCO, cuyo objetivo es salvaguardar las culturas del mundo a través del baile tradicional como ha indicado el Director del Festival, Antonio Martín.

“Este festival nació el año pasado con el propósito de convertirse en una cita anual con la música, la danza y las tradiciones de distintos pueblos del mundo. Una ventana abierta a la diversidad cultural, al entendimiento mutuo y al disfrute colectivo. Este año damos continuidad a esa iniciativa con la participación de cuatro países invitados que van a traer hasta nuestra ciudad una muestra auténtica de su folklore tradicional” ha indicado la concejala de Cultura, Mercedes Benítez.



El festival contará previamente con un pasacalles desde las 20:00 horas de los grupos participantes donde los vecinos de nuestra ciudad podrán disfrutar de sus trajes, sus bailes y sus tradiciones en un recorrido que finalizará en el Teatro Reina Sofía. La entrada al espectáculo es gratuita hasta completar el aforo.