La misma empresa que busca bomberos sin experiencia en CyL casi abandona la obra del Centro Cívico de Zamora

Exteriores de la obra del Centro Cívico de Zamora con el cartel de Orthem Google Maps

La empresa murciana Orthem protagoniza una doble polémica y en ambos casos está relacionada con una adjudicación de la Junta de Castilla y León.

Mientras hace unos días se conocía que había utilizado Infojobs para buscar peones "sin experiencia" para incorporarse "de inmediato" al operativo de extinción de incendios en la provincia, la obra del Centro Cívico de Zamora, también a su cargo, acumula infinidad de retrasos tras varios meses de parón y avances muy lentos a la hora de finalizar dicho proyecto.

El anuncio publicado en el famoso portal online ofrecía un contrato de tres meses, jornada completa y un salario "por encima de lo estipulado en el convenio de actividades forestales de Castilla y León, ajustado según la valía del candidato".

La oferta no exigía titulación ni experiencia y animaba a inscribirse con un mensaje directo: "Si te interesa el trabajo en el medio natural y quieres adquirir experiencia en el sector, esta es tu oportunidad".

La polémica fue destapada por el alcalde de Cistierna (León), Luis Mariano Santos en la Cadena Ser y la misma empresa publicó otra oferta para "capataz de brigadas forestales" en Castilla y León, en este caso sí con dos años de experiencia.

Ante las críticas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, señaló que "analizará la situación de la empresa y daremos la información", y defendió que todo el personal trabaja "con el mayor de las seguridades" y se busca también "su preparación".

Centro Cívico en Zamora

Respecto a la obra para transformar el antiguo Laboratorio Municipal de Zamora en un Centro Cívico, cabe recordar que el 14 de febrero la directora general de Vivienda, María Pardo, visitó los trabajos y admitió que había "cierta demora" en sus avances.

En aquella visita, María Pardo explicó que la Junta había negociado con la empresa, Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, para evitar que abandonara la obra, ya que esta exigía un aumento de la cuantía del contrato, ante el aumento del coste de los materiales.

Admitía la titular de Vivienda en esos días que no querían "volver a vivir" un mal trago similar a la construcción del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora.

La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, durante la visita con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido Jcyl

Pardo también explicó que la administración había solicitado cambios en el proyecto para incorporar el servicio 'Castilla y León Digital', que convivirá con los espacios para asociaciones y cursos de capacitación digital.

María Pardo aseguró que la obra estará terminada en 2025, aunque la flexibilidad requerida supondrá un coste extra de "unos 800.000 o 900.000 euros aproximadamente". La directora general pidió "paciencia" y "confianza" a los zamoranos para que la obra siga su curso como está previsto.

Finalmente, el 27 de junio, el Ayuntamiento de Zamora aprobó en pleno una partida de 2.447.227 euros para su aportación a la construcción del Centro Cívico.

Un 35% del presupuesto total de la obra que cofinancia con la Junta, dentro de una modificación de crédito que suma más de 3,3 millones de euros, para alcanzar este coste extra exigido por Orthem para acabar los trabajos.