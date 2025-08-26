El Ayuntamiento de Zamora busca empresa que organice la Cabalgata de los Reyes Magos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha dado luz verde este martes a la licitación de la organización de la Cabalgata Infantil de Reyes Magos; y las aulas educativas de apoyo. Ambos procesos se publicarán en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

La cabalgata infantil de los Reyes Magos se celebrará el próximo 5 de diciembre; con un importe de licitación que asciende a 124.424 euros, y se abrirá un plazo de quince días desde la publicación en la plataforma estatal para la presentación de ofertas.

Mientras que el servicio de aulas educativas contará con un presupuesto total de 73.648 euros. Se ejecutará de manera plurianual, con 30.224 euros previstos en 2026, 36.824 en 2027 y 6.599 en 2028.

El procedimiento será abierto y, tras la publicación del anuncio, las empresas interesadas dispondrán de quince días naturales para presentar sus propuestas.

En la misma sesión, se dio luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Empresarios del Comercio de Zamora (AZECO).

Este acuerdo permitirá poner en marcha la segunda fase de los Bonos de Comercio Solidario correspondientes al ejercicio 2024, con una dotación económica de 165.000 euros.

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado la adecuación de un local comercial como Vivienda de Uso Turístico en la calle Colón. Con esta medida se avanza en la adaptación urbanística de los inmuebles al creciente mercado de viviendas de carácter turístico en la ciudad.