Un niño, en estado grave tras caerse desde una torre de vigilancia de la Antigua Cárcel Provincial de Zamora

Un niño de 13 años ha resultado herido tras sufrir una caída desde más de metro y medio desde una de las torres de vigilancia de la Antigua Cárcel Provincial de Zamora.

Un suceso ocurrido el pasado domingo 24, a las 20:37 horas, y por el que tuvo que ser rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora. El joven iba acompañado por otras dos personas.

Una llamada al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León alertaba del suceso e indicaba que el menor se encontraba en un camino de tierra estrecho, una zona inaccesible para la ambulancia.

Así que el centro coordinador informaba del incidente a los Bomberos de Zamora, Policía Municipal y a emergencias sanitarias del, Sacyl que moviliza una UVI móvil.

Tras el rescate, el menor fue trasladado por los propios bomberos hasta la zona donde se encontraban los servicios de emergencias, quienes lo trasladaron en UVI Móvil al Hospital Virgen de la Concha, con pronóstico reservado.

Cabe recordar que este penal fue el escenario elegido para rodar la famosa película Celda 211, dirigida por Daniel Monzón en 2009. un filme que se hizo con ocho premios Goya incluyendo mejor película y mejor actor, con Luis Tosar como Malamadre.

El rodaje catapultó a la fama a la Antigua Cárcel Provincial de Zamora y desde hace años se pide una rehabilitación y dedicarlo así a otro tipo de actividades.