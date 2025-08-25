Bosque en Sanabria

Más de 16.000 hectáreas de bosque en Sanabria serán gestionadas de forma sostenible para prevenir nuevos incendios

Una iniciativa original quiere poner en valor terrenos forestales abandonados y equilibrar la conservación de los ecosistemas con el aprovechamiento económico de los recursos forestales.

Las charlas informativas del proyecto Forgarero vuelven a la comarca de Sanabria tras la mejora de la situación de emergencia provocada por el incendio en Porto y sus alrededores, considerado uno de los más devastadores de la historia de Castilla y León.

Cabe recordar que el fuego ha arrasado más de 20.000 hectáreas, cerca del 70 % del Parque Natural del Lago de Sanabria, afectando la Sierra Segundera y a la Carballeda.

El incendio obligó a evacuar varios pueblos y a posponer las charlas, que estaban previstas para mediados de agosto.

Ahora, con los vecinos de regreso y el entorno más estable, Forgarero retoma las sesiones para explicar su trabajo en la zona. Los encuentros se celebrarán la próxima semana en Requejo, Robleda-Cervantes y Galende.

El proyecto Forgarero busca la gestión sostenible de los montes de estos municipios. Sus responsables destacan que las charlas permitirán a los asistentes conocer cómo el proyecto puede "poner en valor terrenos forestales actualmente improductivos o abandonados" y obtener un "rendimiento económico" sin descuidar la conservación del patrimonio natural.

Forgarero actuará sobre más de 16.900 hectáreas de superficie forestal, con actuaciones como limpieza y aprovechamiento sostenible de los montes, creación de una sociedad público-privada de gestión forestal y elaboración de ordenanzas comunes sobre el uso de los montes.

Desde el proyecto subrayan que sus iniciativas también "dinamizan la economía rural" y generan empleo directo e indirecto ligado a los trabajos forestales, a la gestión sostenible y al turismo verde.

Además, permiten a los municipios "ordenar el territorio, reducir el riesgo de incendios forestales, mejorar la imagen paisajística y fortalecer la capacidad institucional" para planificar y gestionar los recursos naturales de forma compartida.

Los encuentros estarán abiertos a vecinos y propietarios forestales, y Forgarero recalca que estas charlas son clave para que la ciudadanía comprenda los beneficios que aporta la gestión sostenible de los montes y cómo contribuye a la recuperación y protección del territorio tras la catástrofe.