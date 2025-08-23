Aliste enciende la llama de la esperanza tras los incendios: "La España Vaciada ha demostrado una fuerza inquebrantable"

En Aliste, una comarca que se recupera de los devastadores incendios, la Iglesia de San Bartolomé de Puercas se convirtió en un refugio de luz y esperanza. La Noche de las Velas, en su primera edición, fue más que una celebración litúrgica, fue un acto de resiliencia y unión comunitaria.

La iniciativa, que combina historia, arte y fe, surgió como un homenaje a los paisajes arrasados. Impulsada por el joven párroco José Alberto, la celebración buscó complementar las fiestas patronales, pero su significado se volvió mucho más profundo.

Noche de las velas

Con cientos de velas, el evento rindió un tributo silencioso a la memoria de la tierra y sus habitantes. El párroco destacó que no era necesario tener fe para participar, ya que el objetivo principal era que cada persona se pusiera al servicio de los demás.

El fuego consumió miles de hectáreas y afectó la moral de la España Vaciada y la Noche de las Velas fue la respuesta poética de la comunidad a la tragedia, un poderoso acto de fe.

"El fuego de estos días no solo ha consumido miles de hectáreas, sino que también ha afectado la moral de la España Vaciada, que a pesar de las adversidades, demuestra una fuerza inquebrantable", aseguran.

"De lo que se trata es de encender una velita de esperanza en el corazón de cada una de las personas que vivimos en estos pueblos", concluyó el párroco. El evento en Puercas de Aliste recordó que, aunque el fuego deje cenizas, no puede apagar el espíritu de un pueblo unido.