Última hora del incendio del Lago de Sanabria | Una aeronave, destrozada tras un aterrizaje de emergencia en Rosinos de la Requejada
Sigue el minuto a minuto de la evolución del incendio que asola la comarca de Sanabria.
-
315 personas regresan a sus casas
El Cecopi de Zamora ha autorizado el realojo de 315 personas de las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria y San Ciprián.
Así lo ha anunciado el delegado territorial, Fernando Prada, que ha avanzado que, de las personas que se encontraban desalojadas, la gran mayoría estaban en casas particulares; 84 en el albergue del Centro de Transportes de Benavente y 17 en la residencia de personas mayores Los Valles de la Junta de Castilla y León en Benavente.
Por otro lado, ha informado de que las carreteras ZA-104 y ZA-103 permanecen cerradas y que solo se permite circular por ellas a los residentes y servicios de emergencias.
Por otra parte, está prohibida cualquier actividad al aire libre en el entorno del lago, incluido el baño, senderismo, acampada u otras actividades recreativas.
-
Accidente aéreo durante el incendio en el Lago de Sanabria
Una aeronave AT-802F ha sufrido un terrizaje de emergencia en la base de Rosinos de la Requejada, durante los trabajos de extinción del incendio en Porto de Sanabria. El piloto se encuentra ileso, pero el avión en cuestión ha quedado destrozado.
La aeronave acudía a las labores de extinción del incendio declarado en Porto de Sanabria, pero ha sufrido daños en uno de sus estabilizadores provocando que se vea obligada a realizar este aterrizaje de emergencia.
Una dotación de bomberos del Parque Zona Norte (Rionegro del Puente) ha acudido a la base aérea tras una llamada del servicio de emergencias 112 de Castilla y León.
Tras descargarse de combustible y haber sido preparada la pista por los bomberos provinciales junto con medios de la Junta de Castilla y León, se ha producido el aterrizaje sin que la integridad del piloto se haya visto afectada y no se hayan producido desperfectos en las instalaciones.
-
El incendio "ya solo tiene llama" en la zona limítrofe entre Zamora y León
Fernando Prada ha explicado que el incendio "ya solo tiene llama" en la zona limítrofe entre Zamora y León, aunque la evolución "es lenta debido a la orografía del terreno".
En otras zonas críticas, como el cañón del Tera o del Cárdenas, el delegado territorial ha explicado que "continúan existiendo puntos calientes" y se trabaja para evitar reavivamientos o reproducciones, con los equipos centrados en vigilar y refrescar esos lugares.
-
"El incendio de Sanabria pudo no ser un desastre con una avioneta"
Javier Gallego, gerente de unas cabañas turísticas en Vigo de Sanabria lamenta la magnitud del incendio en su hogar. El domingo su pueblo recibía entre 1.500 y 2.000 turistas; al lunes por la tarde apenas quedaban 20. Vecinos que se quedaron a proteger casas denuncian falta de coordinación mientras el humo sigue amenazando la zona.
-
Nada de visitas de curiosos al entorno del Lago de Sanabria
En cuanto a la gestión de los accesos, Prada ha recalcado que se mantendrán restricciones alrededor del Lago de Sanabria para garantizar la seguridad de la población y la operatividad del operativo de extinción.
"No queremos que la gente vaya a ver el incendio, sino que pueda volver a sus domicilios de forma ordenada y segura", ha explicado. Se prevé una apertura progresiva de caminos y carreteras conforme evolucione la situación del fuego, siempre controlada por la Guardia Civil.
-
La situación más complicada se mantiene en el Cañón de Tera
El delegado ha detallado que la situación más complicada se mantiene en el Cañón de Tera, donde la orografía impide el uso de maquinaria pesada y limita la acción de los medios terrestres. "La única vía básica para actuar es con medios aéreos, con agua, y es lo que se está empleando en la extinción del fuego", ha señalado.
-
"Hoy va a ser un día importante": Fernando Prada se muestra positivo por la evolución del incendio de Sanabria
Hoy se prevé una jornada clave en la contención del incendio. Fernando Prada, delegado territorial de la Junta en Zamora, ha señalado que “los técnicos son optimistas y hoy va a ser un día importante en el trabajo que se pueda realizar, fundamentalmente volando los medios aéreos, que es lo fundamental”.
-
La Junta autoriza el retorno de dos pueblos más: Cerdillo y Murias
El incendio de Porto de Sanabria mantiene todavía cinco localidades sin posibilidad de retorno: San Ciprián, Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, con un total de 445 vecinos afectados.
Así lo ha confirmado Fernando Prada, delegado territorial de la Junta en Zamora, que ha subrayado el esfuerzo coordinado de técnicos, agentes ambientales, bomberos y ayuntamientos para atender a los afectados.
Hasta ahora, 167 personas de Corso, Rábano, Sanabria, Barrio de Rábano y San Justo ya han podido regresar a sus domicilios.
Hoy se autoriza la vuelta de 30 vecinos de Cerdillo y Murias, pequeñas localidades cuyos habitantes habían sido evacuados de manera preventiva.