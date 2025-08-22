Última hora del incendio del Lago de Sanabria | Una aeronave, destrozada tras un aterrizaje de emergencia en Rosinos de la Requejada

El Cecopi de Zamora ha autorizado el realojo de 315 personas de las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria y San Ciprián.

Así lo ha anunciado el delegado territorial, Fernando Prada, que ha avanzado que, de las personas que se encontraban desalojadas, la gran mayoría estaban en casas particulares; 84 en el albergue del Centro de Transportes de Benavente y 17 en la residencia de personas mayores Los Valles de la Junta de Castilla y León en Benavente.

Por otro lado, ha informado de que las carreteras ZA-104 y ZA-103 permanecen cerradas y que solo se permite circular por ellas a los residentes y servicios de emergencias.

Por otra parte, está prohibida cualquier actividad al aire libre en el entorno del lago, incluido el baño, senderismo, acampada u otras actividades recreativas.