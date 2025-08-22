Trasladan al hospital a un hombre tras ser arrojado de un vehículo en marcha en Zamora

Un hombre, de 53 años, se encuentra en estado grave tras haber sido arrojado de un vehículo en marcha en el Camino Llamas de Zamora.

Según ha informado el 112 de Castilla y León, han recibido una llamada de la Policía Nacional, a las 16:12 horas, por una agresión a la entrada de dicho camino. Del mismo modo, los agentes solicitan asistencia para la persona.

Desde el 112 han dado aviso a la Policía Local y a Sacyl, que envía una UVI móvil. En el lugar, han atendido al hombre herido y, posteriormente, ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora.