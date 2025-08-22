El devastador incendio de Molezuelas desciende a nivel 0 después de ser el fuego más grave de la historia de España

Imágen del incendio en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) cuando se encontraba en sus momentos más devastadores

En Molezuelas de la Carballeda (Zamora) comienzan ya, por fin, a recibir buenas noticias. El incendio que se originó en el municipio el pasado 10 de agosto, se extendió a la provincia de León y acabó con la vida de Abel y Jaime, las dos primeras víctimas mortales en esta oleada, ha descendido a nivel 0 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Considerado ya el incendio forestal más grave de la historia de España, al calcinar alrededor de 40.000 hectáreas, a falta aún de confirmar con datos oficiales, ha estado durante 12 días consecutivos amenazando a decenas de localidades de la provincia de Zamora y León, provocando miles de desalojos a ambos lados.

Tal y como ha informado el servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el descenso del nivel de gravedad se debe a que ya no existen las causas que motivaron su aumento a nivel 1 y 2 previamente. De esta forma, se considera que ya no existe riesgo para la población ni bienes de naturaleza no forestal.

Asimismo, se entiende que el incendio ya puede ser controlado con los medios de extinción previstos en el plan Infocal de Castilla y León, sin necesidad de recibir apoyo de otros cuerpos.

El fuego se declaró a las 14:25 horas del pasado domingo 10 de agosto. Ese mismo día, apenas dos horas después, ascendió a nivel 2 del IGR y adoptó un comportamiento incontrolable para los efectivos de extinción.

Durante días, ha amenazado a diversos municipios en Zamora, con foco principal en Molezuelas, y León, especialmente en la zona de Castrocalbón. Es en este incendio y en esta parte sur de la provincia leonesa, entre Nogarejas y Castrocontrigo, donde Abel Ramos, de 35 años, que se encontraba como voluntario colaborando en tareas de auxilio con su motoniveladora, se convirtió en la primera víctima mortal en la Comunidad tras ser sorprendido por dos lenguas de fuego.

Junto a él estaba Jaime Aparicio, quien resultó herido de gravedad y fue trasladado en estado crítico con el 85% de superficie corporal quemada. Tras permanecer ingresado en León y posteriormente trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid, el también voluntario acabaría igualmente falleciendo siendo la segunda víctima mortal.