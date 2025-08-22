El alcalde de Puebla de Sanabria, tajante ante la investigación de Fiscalía: "Hemos estado al pie del cañón"

Una de las zonas afectadas por los incendios y el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Leal Ical

La Fiscalía especializada de Medio Ambiente y Urbanismo está investigando a los municipios afectados por los incendios forestales de este verano para comprobar si cuentan con los planes de prevención, tal y como establece la Ley de Montes de 2003.

De esta manera, pretenden comprobar si los municipios hubieran incurrido en responsabilidad penal por la ausencia de los mismos. En ese caso, no descartan la posibilidad de emprender acciones legales.

En este escrito, el fiscal jefe de dicha Fiscalía Especializada, Antonio Vercher, considera que es "evidente" que la situación que se está viviendo en España con los incendios -que ya han arrasado miles de hectáreas- se debe a "la ausencia o la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios".

Por este motivo, ha instado a los fiscales provinciales a pedir responsabilidades a quienes han debido elaborar los mismos y no lo hayan hecho. Por otro lado, ha incidido en que el no contar con ellos puede ser un delito y conllevar una sanción.

Esta información ha generado un enorme desconcierto en los alcaldes de los municipios afectados por las llamas. Uno de ellos es José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria (Zamora) y senador socialista, donde el incendio aún mantiene en vilo a miles de vecinos con una evolución "lenta debido a la orografía del terreno".

En este sentido, afirma que cuentan con planes de evacuación de las zonas del casco urbano o eventos locales, pero matiza que la gestión de parques naturales o espacios protegidos es una competencia de la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, reconoce que "no es justo descargar estas responsabilidades en los ayuntamientos" a los que define como "la ONG más grande del país" y sostiene que los alcaldes "han estado al pie del cañón".

"El primer vecino que se preocupa es el alcalde", asegura, y cree que el punto que se debería evaluar es "la utilidad" que puedan tener estos planes de emergencia frente a los incendios.

"Los ayuntamientos tendríamos que tener las suficientes herramientas para coordinar los incendios. Somos los gestores, los que conocemos el terreno", afirma. Y que así podrían desarrollar sus labores, ante estas emergencias, "mucho mejor".

Asimismo, recuerda que el Infocal ha tardado 26 años en actualizarse: "Vivimos el mayor incendio, hasta este verano, en la Sierra de la Culebra hace tres años y no hemos aprendido absolutamente nada".

Por otro lado, asegura que si la Fiscalía hace que las administraciones competentes "se pongan a trabajar, será positivo". Por ejemplo, con planes de evacuación de los animales y que todo lo que sea "coordinar estas acciones, debe estar protocolizado, pero no ha estado muy bien cuando estamos ante estos incendios".

El alcalde de Puebla de Sanabria lamenta que pongan el foco en los ayuntamientos cuando no tienen "recursos, información". Y que es "injusto" abrir esta puerta otorgando responsabilidades a quienes "no las tienen".