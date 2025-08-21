Un grupo empresarial se queda con la gestión de las residencias de Fermoselle, tras la renuncia de Cáritas

Personas mayores en una de las residencias de Fermoselle Cáritas

La Asociación de la Residencia Conchita Regojo, Cáritas Diocesana de Zamora y el Grupo Empresarial Niño Jesús han firmado un acuerdo para la subrogación de los servicios en las residencias Conchita Regojo y Don Antonio y Doña Esther, ambas ubicadas en la localidad de Fermoselle.

El acto se celebró en las instalaciones de la Residencia Conchita Regojo y sirvió para oficializar el relevo en la gestión.

La decisión se adoptó "de mutuo acuerdo y en un clima de cordialidad", según destacaron las partes firmantes. Aseguran en un comunicado que el bienestar de los residentes, sus familias y los trabajadores es prioridad en todo el proceso.

El objetivo del acuerdo es garantizar la viabilidad económica de los centros y mantener un modelo asistencial en el que "la persona siga siendo el centro de toda la acción".

El Grupo Empresarial Niño Jesús se compromete a conservar las condiciones laborales de la plantilla y a asegurar la calidad de los servicios, garantizando la continuidad en la atención a los usuarios.

Aunque deja la gestión, Cáritas Diocesana de Zamora no se desvincula por completo de los centros. La institución formará parte de una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

En este órgano también estarán representados la Asociación de la Residencia Conchita Regojo y el Grupo Empresarial Niño Jesús.

Las tres entidades destacaron que este paso reafirma su voluntad de colaboración y su compromiso con una atención "digna y de calidad" a las personas mayores de Fermoselle.