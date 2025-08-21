Comerciantes denuncian que la Zona de Bajas Emisiones de Zamora "amenaza al corazón económico de la ciudad"

El Círculo de Autónomos y Emprendedores de Castilla y León (Cylcae) ha advertido de que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Zamora supondrá un duro golpe para el pequeño comercio, la hostelería y los trabajadores autónomos.

La medida llega en un momento en el que el tejido empresarial está debilitado por la despoblación, la difícil situación económica y el cambio en los hábitos de consumo.

Según los datos del propio documento técnico sometido a exposición pública, dos de cada tres comerciantes consultados creen que la ZBE perjudicará de forma directa a sus negocios.

Además, la cuarta parte del comercio minorista de Zamora ha desaparecido en las dos últimas décadas, una tendencia que se agravará con la aplicación de la medida.

Otro de los datos relevantes es que casi el 40% de los vehículos de los zamoranos carece de distintivo medioambiental, lo que impedirá a muchos clientes y trabajadores acceder al centro de la ciudad. Para Cylcae, la consecuencia será "un grave riesgo para el comercio, el empleo y la vida del centro".

La asociación advierte de que "la ZBE amenaza al corazón económico de Zamora". El centro histórico, motor cultural y comercial, quedará aislado de sus vecinos, ya que el área incluye zonas clave como el Mercado de Abastos y su entorno comercial, que reciben habitualmente clientes de barrios periféricos y del medio rural.

El colectivo critica también la falta de alternativas de transporte público. También señala que solo una línea de autobús accede a la zona restringida, que apenas el 1% de la población utiliza el transporte urbano y que los taxis no disponen de paradas en muchas áreas de la ciudad.

Como consecuencia, "miles de vecinos quedarán aislados del centro, sin poder acudir a hacer sus compras, consultas profesionales o gestiones cotidianas".

Cylcae asegura que esta situación supondrá la pérdida de clientes para el pequeño comercio y la hostelería, en beneficio de las grandes superficies situadas fuera del centro urbano.

A ello se suma que muchos trabajadores, autónomos y profesionales no podrán acceder con sus vehículos actuales a sus puestos de trabajo o a la prestación de servicios, lo que obligará a realizar inversiones "imposibles de asumir financieramente" o sin tiempo para amortizar, especialmente en el caso de quienes están próximos a la jubilación.

La organización califica la medida de "innecesaria y desproporcionada". Afirma que "la ZBE generará costes millonarios, multas y más aparcamiento de pago sin mejorar la movilidad".

Y recuerda que el propio Ayuntamiento de Zamora reconoce que la ciudad no supera los límites legales de contaminación atmosférica ni acústica que justificarían restricciones.

Aun así, se ha planteado un plan que costará más de 16 millones de euros, de los cuales 14 millones recaerán directamente sobre los ciudadanos para sustituir vehículos aún funcionales.

Cylcae también señala graves errores en los datos del estudio municipal. Por ejemplo, se afirma que la ZBE soporta 3.486 vehículos por hora, cuando los aforos reales indican menos de 200 en la hora punta.

Se calcula además que en un día normal se recorren dentro del área más de 436.000 kilómetros, una cifra equivalente a diez vueltas completas a la Tierra. "Un dato irreal que anula por sí mismo cualquier fiabilidad del estudio", denuncian.

Otro aspecto cuestionado es que el análisis de movilidad se basó en datos de antenas de telefonía móvil, sin diferenciar entre la ZBE y otras zonas colindantes, lo que a juicio de la organización "contamina y distorsiona los resultados".

Cylcae se suma a las alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos (Faveza) y pide al Ayuntamiento que retire el actual plan.

Juntos, reclaman que sea sustituido por un modelo adaptado a la realidad de Zamora, que incluya planes de movilidad sostenible eficaces, aparcamientos disuasorios gratuitos y transporte público adecuado.

También piden medidas de apoyo al comercio de proximidad y un proceso participativo "con voz especialmente para comerciantes, profesionales autónomos y empresarios, así como el conjunto de los vecinos de Zamora".

La asociación concluye que "una ciudad viva necesita un centro accesible". En su opinión, si se implanta la ZBE tal y como está planteada, "peligran cientos de negocios y empleos, y con ellos la vida social y económica de la ciudad".