Renfe restablece la circulación de los trenes entre Madrid y Galicia con parada en Zamora afectados por los incendios

Adif ha anunciado este miércoles, 20 de agosto, la reapertura de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, interrumpida desde el pasado 13 de agosto a consecuencia de los incendios de las provincias de León y Ourense.

Tal y como ha confirmado la compañía, el tráfico ferroviario se restablecerá a partir de las 17:00 horas después de comprobar el buen estado de la infraestructura y recibir la confirmación de los servicios de emergencia de que la evolución de los incendios permite viajar entre Madrid y Galicia “con plenas garantías de seguridad”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado que el Cecopi Zamora ha autorizado la circulación", dado que actualmente existe "un sólo foco pero muy lejos de la línea".

Asimismo, Puente ha comunicado que Protección Civil ha dado autorización para dar tensión en los 30 kilómetros que estaban “apagados”, al tiempo que ha aclarado que el resto de cortes de circulación de la línea convencional y ancho métrico en la provincia de León podrían comenzar la circulación en cuanto terminen las revisiones de la infraestructura.

Cabe recordar que desde que se cortó la circulación en la línea de manera indefinida por la cercanía del fuego a las vías, el pasado 14 de agosto Renfe puso en marcha trenes especiales que enlazaban Madrid con Zamora, así como autobuses e incluso taxis para que muchos viajeros pudieran llegar a destino.

De este modo, Renfe puso en funcionamiento más de 65 autobuses para realizar el transporte por carretera en el tramo Zamora y Puebla de Sanabria-Ourense y hasta los destinos finales.

Además, la compañía también facilitó la opción de cambios y devoluciones sin coste de los billetes a todos aquellos pasajeros que se vieron afectados por la supresión del servicio.