Caja Rural de Zamora estudia cómo apoyar a los afectados por los incendios: "Sabemos cuál es el lugar que nos corresponde"

Caja Rural de Zamora está valorando posibles vías de apoyo para los afectados por los incendios forestales que en los últimos días han golpeado zonas de la provincia como Molezuelas de la Carballeda, Aliste o Sanabria.

La entidad ya ofreció ayudas específicas en 2022, tras los graves incendios en la Sierra de la Culebra, y ahora estudia repetir ese respaldo.

Así lo ha explicado el director de comunicación de la entidad, Narciso Prieto, quien ha manifestado que la situación es especialmente dolorosa para los zamoranos.

"Tenemos el alma encogida porque se repite de alguna manera la historia. Parte del alma de Zamora quedó en la Culebra y otra parte ahora vuelve a quedar en nuestras zonas rurales quemadas", ha señalado.

Prieto ha destacado que estos días son "de cielo negro, de aire cerrado", en los que se está quemando "parte del alma de todos".

En este contexto, quiso trasladar un mensaje de apoyo en nombre de Caja Rural de Zamora para que se demuestra la fortaleza, "que siempre hemos tenido los zamoranos y que seguro que vamos a seguir teniendo".

Respecto a la posibilidad de poner en marcha líneas de ayuda, Narciso Prieto ha sido prudente. "Estamos haciendo una valoración, pero tenemos que esperar a que esto acabe para disponer de datos concretos", señalaba.

Y ha recordado que en 2022 la entidad reaccionó con medidas de apoyo para la Culebra, aunque insistió en que ahora es necesario aguardar.

El responsable de comunicación ha subrayado que las ayudas estatales y la declaración de "zonas afectadas por una emergencia de protección civil", anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ayer mismo, serán determinantes para fijar las medidas posteriores.

"Nosotros siempre estamos al lado de los zamoranos, pero también sabemos cuál es el lugar que nos corresponde", dijo Prieto. En este sentido, ha insistido que Caja Rural actúa "desde la retaguardia", sin pretender protagonismo en un momento en el que "la prioridad es estar con la gente y con la tierra que se está perdiendo".