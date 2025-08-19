Suspensión del chupinazo y actividades pirotécnicas en Toro durante el primer fin de semana de fiestas

El Ayuntamiento de Toro ha anunciado la suspensión del lanzamiento del chupinazo, cohetes y cualquier tipo de material pirotécnico durante este primer fin de semana de fiestas, "con el fin de garantizar la protección de las personas y del entorno".

La medida se adopta debido a la grave situación de riesgo extremo por incendios forestales en la Comunidad Autónoma, y amplía las restricciones establecidas por la Junta de Castilla y León.

Los incendios están afectando con especial intensidad a la provincia de Zamora, así como a las vecinas de León y Salamanca, causando un impacto devastador en el territorio.

El Ayuntamiento ha expresado su "solidaridad" con todos los vecinos y vecinas afectados y ha reiterado su colaboración con los servicios de emergencia, incluidos los Bomberos y Protección Civil, ya desplazados para apoyar en las tareas de extinción.

Desde el Consistorio confían en que la situación pueda estabilizarse tras el fin de semana, momento en el que, junto a las autoridades competentes, se evaluará la posibilidad de reanudar o, en su caso, suspender definitivamente las actividades pirotécnicas programadas.