Un centro de yoga de Zamora vende una terapia para eliminar del cuerpo el humo y las toxinas de los incendios

Un conocido centro de yoga de Zamora ofrece una terapia, basada en la "medicina" ayurvédica para solventar los efectos físicos y mentales que están provocando los graves incendios forestales en la población zamorana.

Su gerente, Alicia Velasco asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, que la terapia tradicional de La India asegura puede ayudar a "eliminar las toxinas que estamos inhalando, calmar la irritación de garganta y el picor de los ojos, fortalecer el sistema inmune y los pulmones, y calmar el estrés".

Alicia Velasco explica que la propuesta no es un curso, sino consultas individuales que ella realiza habitualmente en su escuela de yoga, Unmani Yoga, ubicada en la avenida Tres Cruces. Además, la experta en yoga precisa que estas sesiones se adaptan a la persona y al entorno donde vive.

Alicia Velasco, responsable del Centro Unmani Yoga de Zamora Cedida a EL ESPAÑOL Noticiascyl

Para ella, el objetivo es ofrecer "unas pautas sencillas para incluir en la dieta y en nuestras rutinas de autocuidado" a quienes notan irritación de garganta, ojos rojos, dolor de cabeza o fatiga durante estos días de humo. Todo a un precio de 25 euros para sus alumnos habituales y de 30 para los no alumnos.

La gerente de Unmani Yoga asegura que esta terapia no se dirige a personas con patologías graves: "No le voy a decir a nadie que tenga una patología complicada de respiración, problemas de asma o cardíacos que vengan a esto", apunta.

Y añade que, en esos casos, se siga "con tu médico de cabecera, con tus tratamientos, lo que te diga el médico".

Según Alicia Velasco, estas consultas están pensadas para quienes se encuentran bien de salud y necesitan aliviar molestias temporales derivadas de la exposición al humo de los incendios que han elevado peligrosamente la toxicidad del aire estos días.

¿Cómo se eliminan las toxinas?

Sobre el funcionamiento de la terapia, Alicia Velasco detalla que las consultas ayurvédicas consisten en entrevistas personalizadas que permiten adaptar las recomendaciones al estilo de vida de cada persona y a la estación del año.

La gerente del centro explica que la ayurveda emplea únicamente remedios naturales, como preparados de plantas, aceites para la lubricación nasal y masajes, además de técnicas de yoga y meditación para calmar el sistema nervioso.

"Cuando tienes irritación de garganta, hay medidas que calman mucho, por ejemplo, la miel, la cúrcuma, todo eso es antiinflamatorio. Para expulsar el humo y las toxinas de los pulmones, se recomiendan bebidas calientes y preparados naturales según la persona", detalla. También menciona el uso de aguas de rosas para aliviar la irritación ocular como otro de los ejemplos.

Alicia Velasco quiere dejar claro que la ayurveda no pretende sustituir la medicina convencional, sino complementarla. "Hoy en día, mi opinión, y del yoga te digo lo mismo, pueden convivir perfectamente. Puede aliviar mucho, pero nadie debe sustituir tratamientos médicos por esto", afirma.

Además, la yogui resalta que la práctica ayurvédica es un estilo de vida progresivo, que permite autorregularse de forma natural con medidas que se van sumando poco a poco.

Según Alicia Velasco, los pacientes que han acudido a sus consultas ya han notado mejoría. "Se nota bastante rápido", asegura.

"Pura explotación de la vulnerabilidad"

Por el contrario, Luis Santamaría, especialista en sectas y pseudoterapias advierte que estas prácticas "se aprovechan" de la vulnerabilidad de la población ante "el infierno" que se vive en Zamora "para ofrecer soluciones engañosas para la salud de la gente".

Algo que califica de "pura explotación de la vulnerabilidad", ya que "esta mujer no es médico, que yo sepa y está hablando de medicina".

Según el experto en sectas y pseudociencias "se está haciendo negocio con una desgracia como esta, pero aunque lo hiciera gratis sería igualmente criticable, ya que está ofreciendo un servicio engañoso".

El experto en este tipo de terapias explica que la ayurveda se basa en teorías sobre meridianos o canales por los que fluye la energía vital, el prana, que supuestamente estaría en el origen de enfermedades físicas y mentales.

Santamaría señala que "por supuesto, no funciona, y plantear que pueda servir para la salud y el bienestar de una persona es un engaño".

El experto zamorano advierte sobre el componente ideológico que puede acompañar estas prácticas, donde asegura que "es muy fácil" que los pacientes "se conviertan en adeptos, ya que se les está inculcando toda una cosmovisión, una forma de vivir de acuerdo con unos principios a la vez espirituales y médicos", asegura.

Santamaría también ha criticado el uso de términos como "medicina" o "consulta" en la publicidad del centro de yoga. "Se está confundiendo a la población, y las autoridades sanitarias deberían actuar de inmediato", indica.

El zamorano recuerda que la Organización Médica Colegial de España considera el ayurveda entre las pseudoterapias que suponen "verdaderas agresiones contra la profesión médica".

De hecho, España no avala ni regula el ayurveda como una práctica médica oficial, sino que se considera una medicina complementaria o alternativa, utilizada junto con la medicina convencional.

Por todo esto, Santamaría ha informado del caso al Colegio Oficial de Médicos de Zamora y ha registrado la denuncia ante el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El experto en este tipo de pseudoterapias subraya que estas prácticas no solo son engañosas, sino ilegales, y que la publicidad del centro utiliza un "lenguaje médico para confundir" a la población.

Y cita el Real Decreto sobre publicidad sanitaria, que establece que está prohibido ofrecer tratamientos sin base científica que puedan poner en riesgo la salud.