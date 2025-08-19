El Ayuntamiento expropia dos parcelas en la calle Ramón Álvarez, donde se puede construir hasta tres pisos de altura

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha dado hoy un nuevo impulso a la unidad de expropiación del Palacio de Doña Urraca con la aprobación definitiva de la expropiación de las fincas situadas en la calle Ramón Álvarez, números 12 y 14.

Estas parcelas se destinarán a equipamiento en la zona intramuros de la muralla, junto a la Puerta de Doña Urraca, con una inversión de 230.946 euros.

En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha explicado que se trata de dos espacios "muy interesantes", que permiten la construcción de hasta tres pisos de altura.

Novo cree que es un paso importante en el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora y que estas parcelas "pasan a engrosar" el patrimonio público del Ayuntamiento de Zamora.

Por el momento, el Consistorio zamorano no tiene definido a qué dedicará dichos espacios, pero Novo abre la puerta a que puedan ser ampliaciones de dependencias municipales o para cualquier cuestión que demande la propia ciudad.

En el ámbito deportivo, el Ayuntamiento ha aprobado un convenio con el C.D. Federado Zamora Fight J75 para la celebración de campeonatos de Capoeira, Kickboxing y MMA. La colaboración asciende a 8.000 euros y permitirá consolidar la ciudad como escenario de competiciones de deportes de combate.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro de licencias Office para el Ayuntamiento de Zamora, con un valor de licitación de 240.000 euros, garantizando así la actualización tecnológica y el soporte necesario para el personal municipal.